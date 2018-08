Les parents de Melania Trump reçoivent la nationalité américaine

Les parents slovènes de la Première dame Melania Trump ont reçu la citoyenneté américaine jeudi lors d'une cérémonie officielle, a confirmé à l'AFP l'un de leurs avocats, Michael Wildes.

Les beaux-parents du président Trump, Viktor et Amalija Knavs, ont prêté serment lors d'une cérémonie de naturalisation à New York. Depuis le mois de février, ils étaient résidents permanents aux États-Unis.

Viktor Knavs, vendeur de voitures, et sa femme Amalija, employée dans une usine textile, ont plus de 70 ans. À la retraite, ils passent la plupart de leur temps aux États-Unis en compagnie de leur fille Melania et de leur petit-fils Barron (12 ans).

Donald Trump s'est fait élire notamment sur la promesse de répondre avec fermeté à la question de l'immigration. Il n'a de cesse de critiquer un système connu sous le nom de "migrations en chaîne", dont semblent avoir bénéficié ses beaux-parents.

Cette expression désigne des étrangers qui parviennent à venir légalement aux États-Unis grâce au parrainage de membres de leur famille qui ont immigré avant eux, notamment des frères ou sœurs, ou des enfants.