Les Palestiniens enterrent leurs morts après une journée sanglante

Des milliers de Gazaouis ont pris part samedi aux funérailles de manifestants tués la veille lors d'affrontements avec l'armée israélienne qui ont fait 16 morts côté palestinien, la journée la plus sanglante depuis la guerre de 2014.

Malgré la colère qui monte depuis vendredi, seuls quelques centaines de manifestants sont retournés samedi après-midi sur plusieurs zones près de la frontière avec Israël pour poursuivre le mouvement de protestation appelé "la marche du retour".

Appelé à durer six semaines, il prévoit des rassemblements le long de la barrière de sécurité entre Gaza et Israël pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens en Israël et dénoncer le strict blocus imposé par l'Etat hébreu à Gaza.

Samedi, dans plusieurs villes de la bande de Gaza, une foule compacte a accompagné les cercueils de manifestants tués la veille. "Arabes, musulmans, où êtes-vous?", ont scandé les participants, certains brandissant des drapeaux palestiniens ou appelant à la "vengeance".

Cinq des protestataires tués étaient des membres du Hamas qui participaient aux "manifestations populaires aux côtés de leur peuple", a fait savoir la branche armée du mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza.

Une grève générale est également en cours dans l'enclave --"au bord de l'effondrement" selon l'ONU-- ainsi qu'en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de cinquante ans.