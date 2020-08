Les Ouïghours, la Chine et les timides réactions de la Communauté internationale

A la télévision britannique, l'ambassadeur chinois, confronté aux images et à la vidéo tente de se défendre et de se justifier : "Ce n'est pas vrai. Les faits montrent juste le contraire. Les gens du Xinjiang ont une vie heureuse. Les gens demandent que l'ordre soit rétabli dans le Xinjiang", affirme Liu Xiaoming, ambassadeur chinois au Royaume-Uni. Il ajoute encore : " La Chine est bien sûr fermement opposée à toute torture et à toute persécution et discrimination de toute ethnie. Ce n'est pas le cas en Chine. La politique du gouvernement chinois, comme je l'ai dit, garantit à chaque groupe ethnique d’être traité de manière égale. "

La vidéo fait le tour du monde et rappelle les heures les plus sombres de la seconde guerre mondiale. Assis, attachés les mains dans le dos et les yeux bandés. Des centaines d'hommes attendent avant d'être placés dans des trains. Authentifiée par les services occidentaux, la scène filmée par un drone l'année dernière dans la province de Xinjiang, à l'ouest de la Chine. Là-bas, un habitant sur deux est Ouïghours. Un peuple turcophone et de religion musulmane qui subirait la répression chinoise.

Aujourd'hui, d'après Human Rights Watch, un million d'Ouïghours sont enfermés dans ces centres. Des camps d'entraînement, selon la Chine, spécialement construits pour eux. Officiellement, le Chinois et la culture chinoise sont enseignés pour les réinsérer dans la société et éradiquer leurs idées séparatistes et extrémistes.

En Belgique, il y aurait 3000 Ouïghours dont 350 réfugiés politiques. La famille Ismaïl est installée à Rumst, non loin d’Anvers, depuis presque dix ans. Depuis qu’ils ont fui cette région où les parents avaient étudié, travaillé et fondé leur famille. Ibrahim, le père, dit avoir été torturé en prison, pendant près de trois mois. "Ma famille me manque et mon pays aussi. J'aimerais y retourner mais ce n'est pas possible", explique - en pleurs - celui qui est aujourd’hui livreur en Belgique. "Là-bas, le gouvernement central contrôle tout. Les caméras sont partout. Et ils n’hésitent pas à utiliser la force en envoyant les Ouighours dans les camps."

Invitée par le gouvernement chinois, une équipe de la VRT s’était rendue sur place, l’année dernière. L’occasion rêvée pour la Chine de se défendre par l’intermédiaire d’un des directeurs de l'un des camps. A l’époque, il réfutait déjà ces accusations : " C'est une école professionnelle de formation. Nos élèves ne sont pas maltraités. Cela n'existe pas ", explique Megtmiti Mohammed. " Nous veillons à la sécurité de nos élèves et respectons leurs droits. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'abus. "

Si certains Ouïghours sont torturés, certaines femmes sont aussi contraintes d'avorter ou stérilisées de force, ce qui diminuerait la population ouïghoure. C'est le cas de Patigul, la mère de la famille Ismaïl de Rumst : " Un an avant qu'on arrive en Belgique, j'étais enceinte. J'ai été emmenée par les autorités chinoises à l'hôpital et j'ai été contrainte d'avorter. J'ai gardé toutes les preuves de cela ici, en Belgique. " Eux n'ont plus de nouvelles de leur famille en Chine depuis près de quatre ans.