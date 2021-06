Les orages provoquent également des dégâts et inondations en Allemagne

Les violents orages et les fortes précipitations ont, comme en Belgique, causé de nombreux dégâts dans la nuit de mardi à mercredi en Allemagne où l'on ne compte plus les caves et les rues inondées, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Le service météorologique allemand (DWD) a mis en garde contre de nouveaux orages dans l'est et le nord-est du pays pendant la journée bien que le temps soit redevenu sec mercredi matin sur la plupart des régions.

A Francfort, les pompiers ont ainsi reçu plus de 600 appels en deux heures mardi soir. Les fortes précipitations, avec des cumuls allant jusqu'à 45 litres par mètre carré en très peu de temps, ont provoqué l'inondation de caves et de garages. La circulation des trains et des bus a été interrompue dans certaines parties de la ville.

Les intempéries ont également eu des conséquences sur le trafic ferroviaire en Bavière. Certaines parties de la vieille ville de Landshut sont par ailleurs sous eau.

Selon les pompiers allemands, les précipitations étaient si abondantes à Bochum, dans l'ouest du pays, que l'eau est montée jusqu'au plafond dans certaines caves. À Krefeld, les fortes pluies ont également entraîné l'inondation de sous-sols, de rues et de garages souterrains. A 02H00 du matin, les pompiers avaient déjà reçu plus de 2000 appels.

Le service météorologique allemand (DWD) a levé mercredi matin tous les avertissements concernant les orages violents. "La situation sur le front des orages s'est calmée pour le moment", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Cependant, au cours de la journée, il y a à nouveau un risque de fortes pluies et d'orages dans l'est et le nord-est de l'Allemagne."