Les Occidentaux ont-ils vraiment une stratégie en Syrie ?

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené samedi des frappes ciblées contre la Syrie. Pour le président Donald Trump il s’agit de punir le régime de Bachar al-Assad accusé d’avoir mené des attaques chimiques contre son peuple.

Ces frappes soutenues par la Belgique et l’OTAN sont décriées par le régime de Bachar El Assad et ses alliés, la Russie, et l’Iran. De nombreuses voix en Europe critiquent aussi une intervention décidée hors du cadre légal international de l’ONU.

Cette dernière campagne interroge la positon des occidentaux dans le conflit Syrien. Ont-ils une stratégie ? La ligne rouge que constitue l’utilisation d’armes chimiques est-elle suffisante ? Face au Russes qui ont pris une position centrale dans le conflit Syrien les occidentaux ont-ils encore un rôle à jouer ?

Le sujet sera au cœur de "Débats Première" ce lundi 16 avril de 12h à 13h sur La Première, en compagnie de 2 "débatteurs" : Francis VAN DE WOESTYNE, éditorialiste en chef de La Libre et Philippe WALKOWIAK, rédacteur en chef adjoint politique de la RTBF

