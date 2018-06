Les "nouveaux amis" de Pavel: à Kaliningrad, le Mondial permet aussi de découvrir d'autres cultures

Le rendez-vous est fixé près de l’hôtel de ville, sur l’esplanade d’une cathédrale orthodoxe surplombée de clochers à bulbes dorés. "C’est un des endroits populaires à Kaliningrad. Ici et le centre commercial, de l’autre côté de la rue", poursuit Pavel. Mohammed et son frère sont arrivés. La visite de l’ "autre Kaliningrad" peut commencer.

"Comme vous le voyez, Kaliningrad est un endroit très vert. C’est une "ville-jardin". Même depuis mon appartement en pleine ville, quand j’ouvre la fenêtre, j’ai le sentiment d’être à la campagne. J’entends les oiseaux". Si notre guide n’omet pas les incontournables de Kaliningrad – les bâtiments de style allemand directement liés à l’histoire très particulière de cette ville qui n’est russe que depuis la fin de la seconde guerre mondiale – il tient surtout à montrer ce qu’il aime, dans sa ville. "Cette cathédrale a été transformée en théâtre de marionnettes. Ils ont fait un parc pour enfant, tout autour". Pavel tient aussi à nous faire boire ce qu’il considère comme le meilleur café. Il nous conseille un café au lait et au sirop de romarin. L’endroit est plutôt branché. Pavel nous montre un quartier de sa ville qui bouge et explique "comment les russes font des blagues!". La visite convient à Mohammed, qui souhaitait "découvrir ce qui se cachait derrière les façades de la ville".

L’objectif de Pavel est de montrer à ses hôtes ce qu’est pour lui la Russie. Il voit dans la Coupe du Monde une opportunité à saisir. "Je sais bien que dans les autres pays, on dit de vilaines choses sur la Russie". Et Pavel de faire référence aux accusations de racisme qui ont largement circulé. "Mais vous le voyez bien, la couleur de la peau importe peu. Blanc, noir, jaune, il n’y a pas de couleurs". Les Russes racistes ? Mohammed en avait entendu parler avant de venir. "On s’est dit qu’on allait voir par nous-mêmes. Et en deux semaines de voyage en Russie, je n’ai aucune anecdote négative à vous raconter".

Les "nouveaux amis" de Pavel: à Kaliningrad, le Mondial permet aussi de rencontrer d'autres cultures - © Tous droits réservés

Irina est heureuse de pouvoir montrer sa culture aux étrangers, mais aussi de découvrir la culture de tous ces supporters qui défilent dans sa ville depuis dix jours.

Pavel pousse la logique un peu plus loin. "On doit entrer en contact. C’est pourquoi j’ai décidé d’accueillir des couchsurfers chez moi. Mohammed et son frère dorment dans mon salon. Nous devons communiquer. Et j’espère que nous resterons en contact par la suite, via les réseaux sociaux, via Whatsapp. J’ai l’intention d’aller au Maroc dans deux ans".

Pavel espère que la Coupe du monde lui ouvrira les portes d’une partie du monde qu’il n’a pas encore visité.