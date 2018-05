Les murs de Rabat prennent vie avec le street art, "une manière de voir la ville autrement"

Rabat compte à ce jour une trentaine de fresques réalisées par des artistes internationaux. C’est le résultat du travail acharné des équipes du festival Jidar, depuis 2015.

La force du festival : sa programmation pointue et ses artistes mondialement réputés. Non loin du centre-ville, quartier des Orangers à Rabat. L’artiste japonaise Mina Hamada, avec à son actif plus d’une centaine de fresques dans les villes du monde entier signe sa première œuvre au Maroc. Pour la jeune artiste marocaine Ghizlaine Aguzenai, figurer aux cotés de références de l’art urbain international est une opportunité inespérée de percer dans l’univers confiné du street art mondial. Cette année elle a pu réaliser sa première fresque murale sur l’une des façades du Musée Mohamed VI d’Art Moderne de Rabat, en un plein centre-ville de la capitale. "C’est une chance pour nous de pouvoir côtoyer ces grands artistes internationaux. Et cette expérience va me permettre de postuler à d’autres festivals de street art et de me faire connaitre. C’est une super vitrine !"