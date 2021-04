Les munitions rôdeuses, ces nouvelles armes intelligentes qui choisissent elles-mêmes leur cible

La firme turque STM a développé depuis 2017 un drone armé, baptisé Kargu, "une des armes parmi les plus connues parmi les munitions rôdeuses, et les plus redoutables", commente Stan Brabant. Le Kargu, qui en est déjà à sa deuxième génération, est capable de trouver et tuer une cible sans intervention humaine. Son logiciel est doté de reconnaissance faciale, ce qui lui permet d’identifier l’ennemi à éliminer jusque dans des endroits réputés inaccessibles, comme des grottes.

"On parle d’armes qui ont la capacité de repérer et d’attaquer par elles-mêmes des cibles", explique Stan Brabant, directeur adjoint du Grip, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité. Il vient de publier une note d’analyse qui fait le point sur l’évolution rapide de ces nouvelles armes dotées d’algorithmes, voire d’intelligence artificielle destinée à identifier les cibles à détruire.

La Mini Harpy "rôde dans le ciel jusqu’à ce que la menace soit détectée. Lors de la détection, le système se verrouille sur la menace et l’attaque pour une clôture rapide et mortelle", décrit le constructeur. Dans une vidéo promotionnelle réalisée en images de synthèse, proche de l’esthétique des jeux vidéo, on voit une Mini Harpy détruire un système radar mobile et une autre avorter une attaque contre un véhicule lance-roquette en raison de la présidence de civils à proximité.

Lors de la détection, le système se verrouille sur la menace et l’attaque pour une clôture rapide et mortelle

La firme arménienne Pride Systems développe elle aussi ses propres munitions rôdeuses : un drone quadricoptère et un autre doté d’ailes. Les appareils arméniens sont également prévus pour opérer en essaim de quatre : les drones échangent des informations durant leur vol et peuvent décider de redistribuer leurs cibles respectives en cours de mission.

STM affirme que cette arme a déjà été "utilisée avec succès". "Selon plusieurs sources, cette munition rôdeuse turque a effectivement été utilisée à la frontière syrienne, peut-être sur le territoire syrien, en Libye et tout récemment au Haut-Karabakh, confirme Stan Brabant. On va probablement avoir bientôt des informations plus précises sur ce qui s’est passé. Quel est le nombre de victimes civiles ?"

Les industries des grandes puissances militaires, États-Unis, Russie et Chine, ont bien entendu également ce type d’arme dans leur catalogue. Le groupe russe Zala Aero propose sa munition rôdeuse Zala Lancet "capable de trouver et de frapper une cible de manière autonome".

Un porte-parole du constructeur israélien explique que "le système que nous avons développé rôde en l’air en attendant que la cible apparaisse, puis attaque et détruit la menace hostile en quelques secondes". Le système est "capable de rechercher et d’engager automatiquement des cibles fixes et mobiles de tous types".

Les sous-marins rôdeurs, pour des missions clandestines

Chine et Etats-Unis développent également des sous-marins robots armés et autonomes, pilotés par l’intelligence artificielle. Aux États-Unis, on les appelle les XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle), des sous-marins rôdeurs de plus en plus autonomes. Le projet de la Navy américaine Claws vise à mettre au point des bâtiments pour mener des opérations clandestines en territoire ennemi et éliminer une cible sans intervention humaine directe.

Si des puissances grandes et moyennes se sont lancées tête baissée dans le développement des munitions rôdeuses et des robots tueurs, l’industrie européenne de l’armement semble faire preuve de prudence. "Les producteurs nous disent qu’ils ont la capacité aujourd’hui de produire des armes entièrement autonomes. Ce qui les retient, c’est la pression de l’opinion publique et les négociations internationales qui pourraient démarrer", explique le directeur adjoint du Grip.

Le robot de la FN Herstal

Au niveau belge, la FN Herstal travaille sur un projet qui ne franchirait pas la ligne rouge du robot tueur autonome : "Il y a effectivement une collaboration entre la FN Herstal et une firme estonienne pour développer un robot terrestre commandé à distance. Sur base des informations dont on dispose aujourd’hui, il y aurait, jusqu’à preuve du contraire, un contrôle humain sur ce robot".

Comme leurs cousins les robots tueurs, les munitions rôdeuses provoquent un changement radical dans l’art de la guerre, celui de la perte du contrôle humain sur la décision de neutraliser un ennemi et de le tuer. Leurs capacités suscitent un large mouvement d’opposition à leur utilisation.

"Il y a un risque très important que ces armes se trompent de cible, dans la mesure où elles doivent la déterminer elles-mêmes, prévient Stan Brabant. Il est fort probable qu’il y ait des ratés et que des populations civiles se trouvent sous le feu d’armes autonomes qui n’ont pas fonctionné correctement. La technologie dans le domaine de l’armement est connue depuis toujours pour ne pas être fiable, d’autant plus en situation de conflit."

L’arme qui se retourne contre son servant

Le chercheur met en garde contre un autre risque avéré : "Les forces adverses vont tout faire pour essayer d’intercepter cette arme, y compris par des moyens électroniques. Il n’est pas du tout exclu que ces armes se retournent contre leurs utilisateurs quand l’adversaire aura compris comment elles fonctionnent. Ça explique aussi pourquoi les producteurs ne sont pas très friands de détails sur les éléments de fonctionnement de l’intelligence artificielle. Ils restent dans des considérations assez générales".

Ces dangers ont poussé de nombreux États à demander l’interdiction pure et simple des robots tueurs. Une campagne Stopper les Robots Tueurs rassemble des dizaines d’ONG à travers le monde. Des négociations ont débuté il y a sept ans à Genève, dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques (CCW).

La Belgique en retrait

"Elles n’ont toujours rien donné de très concret, constate Stan Brabant. Des États comme la Belgique et d’autres ont déployé des efforts pour essayer d’harmoniser les positions, sans cependant plaider pour une interdiction. De manière assez étonnante, la Belgique qui va présider ces discussions n’a elle-même jamais appelé à une interdiction des armes entièrement autonomes. En revanche, un groupe d’une bonne centaine d’États a plaidé pour leur interdiction."

Le chercheur remarque que la pression pour prendre des mesures "est de plus en plus forte. Il y a une dizaine d’Etats qui bloquent le démarrage de la négociation, en tête desquels on a la Russie et dans une moindre mesure les États-Unis. On attend de voir la position l’administration Biden sur le sujet".

"Les robots tueurs sont déjà là", constate-t-il. "Il n’y a finalement qu’un processus diplomatique qui pourra arrêter la propagation de ces armes. Et nous pensons au Grip qu’il y a réellement urgence."