Les mesures de précaution sanitaire ailleurs dans le monde : pas facile de s'y retrouver

Certains pays ont donc décidé de communiquer sur une recommandation identique à celle évoquée par l’OMS, soit "1 mètre". C’est le cas en France, au Danemark ou encore en Chine. D’autres pays, comme la Belgique, l’Allemagne, la Grèce ou, plus loin de chez nous, l’Australie, vont quelques centimètres plus loin en préconisant une distance d’un 1 mètre 50 entre les personnes.

Au Royaume Uni, il y a aussi une recommandation générale de conserver 2 mètres de distance entre les personnes. Mais selon les endroits, les autorités communiquent sur d’autres règles. En Irlande du Nord, la consigne, c’est "1 mètre" de distance, comme en France. Ecosse et en Angleterre, on parle aussi d’un mètre de distance, mais avec la recommandation supplémentaire de porter un masque, de ne pas se faire face trop longtemps et de ne pas entrer dans de trop longue conversation à cette distance. Au Pays de Galles, par contre, on ne transige pas sur les "2 mètres".