Les Libyens partagés entre espoirs et doutes après l'accord de cessez-le-feu

De nombreux Libyens sont partagés entre espoirs de retrouver la paix et craintes de nouvelles violences après l’annonce vendredi d’un accord de cessez-le-feu en Libye, censé rapprocher d’une solution politique le pays en guerre depuis des années.

Alors que les observateurs ont salué l’accord parrainé par l’ONU, certains ne se font pas d’illusions sur les difficultés de sa mise en œuvre durable.

Hassan al-Obeidi, professeur de 40 ans dans un lycée à Benghazi (est), n’est "pas très optimiste". Il craint que l’accord, comme les précédents restés lettre morte, soit difficile à mettre en place et doute du départ des puissances étrangères dans le pays.

Plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d’Afrique, est déchirée entre deux pouvoirs : le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli (ouest), et les autorités alliées du maréchal Khalifa Haftar, dans l’Est.

Le maréchal Haftar est soutenu militairement par l’Egypte, la Russie et les Emirats arabes unis tandis que le GNA de Fayez al-Sarraj reçoit l’appui de la Turquie.

Vendredi, les délégations militaires des deux camps ont signé à Genève un accord de cessez-le-feu permanent avec "effet immédiat", après cinq jours de discussions.

Les deux parties ont convenu que "toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leurs camps", a annoncé Stephanie Williams, cheffe par intérim de la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul) après la signature.

Ce sera "accompagné du départ de tous les mercenaires et combattants étrangers" en Libye, "dans un délai maximum de trois mois à partir d’aujourd’hui", a-t-elle ajouté.

Départ des mercenaires

"Est-ce que les pays qui ont soutenu les belligérants en Libye sont prêts à soutenir ce compromis ?", s’interroge Peter Millett, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Libye.

"C’est bien que les deux parties aient été prêtes à faire des compromis, mais le diable est dans les détails", a-t-il déclaré à l’AFP.

Les deux camps rivaux avaient annoncé en août une cessation des hostilités et les négociations s’étaient accélérées pour définir les conditions d’une trêve durable.

Le maréchal Haftar a tenté, sans succès entre avril 2019 et juin 2020 de conquérir militairement Tripoli, siège du GNA. Les combats ont fait des centaines de morts et fait fuir des dizaines de milliers de personnes.

"J’espère qu’il (Haftar, NDLR) ne nous forcera pas à retourner à la guerre […] mais nous sommes prêts en cas de violation" du cessez-le-feu, a déjà averti Salim Gachout, membre de la Brigade mobile des forces armées du GNA.

Mohamed Dorda, cofondateur de "Libya Desk", un cabinet de conseil en risques géopolitiques, estime qu’il faut des "accords sécuritaires pour qu’un gouvernement puisse être installé, sinon nous nous retrouverons dans la même situation dans quelques années".

Mais les négociateurs à Genève n’ont pas nécessairement un contrôle total de leurs forces sur le terrain, encore moins de leurs soutiens étrangers.

Moscou et Ankara voudront récolter les fruits de leurs interventions militaires en Libye, a indiqué Emad Badi, du groupe de réflexion Atlantic Council.

"C’est naïf de croire qu’ils vont partir. Dans le meilleur des cas, ils se contenteront de contrats en limitant leur présence sur le terrain, et au pire, les combats reprendront", selon lui.

Apaisement

Toutefois, les signes d’apaisement sont tangibles. Les deux camps se sont mis d’accord cette semaine pour rouvrir les principales voies terrestres et liaisons aériennes internes.

"La guerre a provoqué une grave récession économique. Nous avons subi d’importantes pertes avec la suspension des échanges entre l’Est et l’Ouest […]", a déploré Massoud al-Fotmani, commerçant à Benghazi.

Vendredi, la compagnie aérienne Afriqiyah Airways a effectué un premier vol de passagers entre Tripoli et Benghazi, quelque 1000 km plus à l’est. Une autre compagnie, Buraq, prévoit deux liaisons hebdomadaires prochainement.

Et depuis la levée en septembre du blocus imposé par les pro-Haftar sur les sites pétroliers, la production est en nette progression.

"Beaucoup ont de l’espoir, mais ne sont pas optimistes", résume Mayssoon Khalifa, enseignante d’anglais à Tripoli. "J’espère sincèrement que l’accord va tenir. La Libye mérite mieux."