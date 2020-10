Les Libyens ne croient pas en la paix: " Les négociations font surtout vivre les grands hôtels "

L’ONU évoque un accord " historique ". Après des semaines de discussions intenses, un cessez-le-feu permanent a été signé à Genève entre les parties libyennes en conflit, sous l'égide des Nations Unies. Le cessez le feu prend effet de façon "immédiate". Selon cet accord, les mercenaires et combattants étrangers ont trois mois pour quitter le pays.

Dans la foulée, les négociations se poursuivent, cette fois-ci sur le plan politique. En Libye, la population ne se fait aucune illusion. Parce qu’aucune des puissances internationales impliquées en Libye n'a signé le cessez le feu.

Tout se dégrade

" Cet accord n’est qu’un bout de papier. Les puissances internationales qui se font la guerre sur nos terres n'étaient pas impliquées " résume Ahmed. Il pense à la Turquie, aux Emirats, à la Russie, la France ou encore à l’Egypte qui agissent en Libye. Mohammed, père de famille est lui épuisé et découragé.

Il raconte combien la situation à Tripoli s’est encore dégradée depuis la fin de l’offensive du Maréchal Haftar sur la capitale en juin dernier : " Les gens n’arrivent plus à retirer de l’argent parce qu’il n’y a plus de liquidité. Il n’y a pas de travail. Pas de médicament. A Tripoli, nous avons de plus en plus de problèmes de sécurité. Je vous le dis franchement, les habitants de Tripoli sont dans l’enfer ! ".

Pour contrer l’offensive du Maréchal qui cherchait à s'emparer de la capitale et du pouvoir, les milices rivales à Tripoli s’étaient unies contre lui. Depuis qu’elles sont parvenues à le faire reculer, les querelles – à coups de kalachnikovs – ont repris.

La mer pour seul horizon

" Les gens ne supportent plus la situation " explique Ahmed. Conséquence : " Des centaines de Libyens partent sur des embarcations de fortune pour tenter de traverser la Méditerranée et trouver refuge en Europe. Chaque jour, je vous dis, des centaines chaque jour ! Des familles, des femmes, des enfants, même les personnes âgées. Et chaque jour, on retrouve sur les plages des corps rejetés par la mer".