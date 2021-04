Les Jeux Olympiques de Tokyo sont-ils maudits ?

Nous sommes à 100 jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo… Si tout va bien. Alors que ces JO ont déjà été décalés d’un an à cause de la crise du coronavirus, certains s''interrogent et se demandent s’il y a une malédiction entre les jeux olympiques et le Japon !

Taro Aso, vice Premier ministre et ministre des finances du Japon © AFP or licensors

Taro Aso fait référence aux Jeux de 1940 et 1980. En 1940, l’événement n’avait pas eu lieu à cause de la seconde guerre mondiale. Ces Jeux avaient initialement été attribués à Tokyo. Quarante ans plus tard, les Jeux Olympiques de Moscou sont boycottés par de nombreux pays occidentaux ce qui fait de ces jeux une bien triste édition. Selon l’homme politique japonais, retour de la malédiction pour 2020 avec Tokyo 2020. Pourtant, tout avait été lancé comme il se doit ! La fierté et l’ambition japonaise ! Ces jeux devaient être parfaits ! C’est sur la fiabilité japonaise que le CIO a choisi Tokyo face à Istanbul et Madrid en 2013. A l’époque, c’est la joie chez les Japonais. 7 ans avant les jeux, on fond en larme, on exulte et on pense que cette bonne nouvelle va effacer les images de la catastrophe de Fukushima qui a eu lieu 2 ans plus tôt. Mais tout ne se passe pas comme prévu ! Les déconvenues s’enchaînent.

La première malédiction concerne le stade olympique. Le stade des jeux de 1964 a été démoli. Du coup il faut en construire un autre neuf, ultramoderne. Le japon veut montrer son avance, sa technologie et il choisit un projet de l’architecte Irako-Britannique Zaha Hadid. Figure renommée et importante du courant déconstructiviste, elle a reçu le prix Pritzker (sorte de prix Nobel d’architecture) en 2004.

Selon les autorités japonaises, le coût double et atteint les 2 milliards d’euros, 5 fois plus que le stade des jeux de Pekin. Plus de 80% des Japonais s’opposent à cette facture mais aussi à son esthétique. Les organisateurs s’obstinent mais le Premier ministre est contraint d’annuler et de choisir un projet plus modeste nettement plus classique et réalisé par un Japonais.

Par voie de communiqué, la réaction de l’architecte est cinglante : " Les autorités nippones, avec le soutien de certaines personnes qui exercent la même profession que nous au Japon, ont comploté pour fermer les portes du projet aux propositions internationales. Ce traitement est choquant car des éléments de nos deux années de travail et les économies de coûts que nous avons proposé ont été validés et la configuration du nouveau projet possède même des similitudes avec notre concept. Les travaux seraient déjà entrés dans la phase de construction du Stade si l’équipe initiale avait simplement pu développer son projet, en évitant l’augmentation des délais et le risque de ne pas pouvoir livrer l’enceinte sportive à temps pour les Jeux de 2020″

Le stade est finalement prêt pour 2020 mais il n’a pas pu accueillir le mondial de rugby en 2019 comme cela était prévu à l’origine.