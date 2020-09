Les intentions du Kremlin vis-à-vis de la Biélorussie: "La situation n'est pas du tout comparable avec l'Ukraine"

Assiste-t-on à un rapprochement entre les autorités Biélorusses et le Kremlin ? Le premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, était en visite officielle, hier à Minsk. Les discussions ont porté sur des accords économiques entre les deux pays. Le président Biélorusse, Alexandre Loukachenko, serait même attendu d'ici deux semaines à Moscou. Pendant ce temps-là, les manifestations pour réclamer son départ depuis la présidentielle contestée du 9 août ne faiblissent pas.

Quels sont les intentions du Kremlin vis-à-vis de la Biélorussie ?

Vladimir Poutine ne révélera jamais ses cartes à l’avance, mais on sait que ce qui compte pour le Kremlin, c’est de maintenir à ses frontières un état qui lui est loyal.

"Depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, le Kremlin cherche à recréer une forme d’espace d’intégration régionale autour des frontières de la fédération de Russie. Cette aspiration s’est accélérée dès 2000, avec l’arrivée de Vladimir Poutine à la présidence", explique Aude Merlin, spécialiste de l’espace post-soviétique à l’ULB. "Et le cauchemar du Kremlin est de voir apparaître, autour du territoire de la Russie, ce qu’on appelle des ‘révolutions de couleurs’, c’est-à-dire, des mobilisations sociales importantes qui contestent les dirigeants de ces états post-soviétiques et qui parfois, comme c’est arrivé en Géorgie (2003), en Ukraine (2014), et en Arménie (2018), finissent par obtenir le départ du dirigeant conspué".

Quels leviers le Kremlin utilise-t-il alors pour assurer cette loyauté à ses frontières ? Il y a d’abord le levier sécuritaire. Moscou a envoyé des colonnes de blindés à Minsk pour montrer son soutien à Alexandre Loukachenko. Mais en réalité, il s’agit d’un soutien militaire de façade. "Jamais le Kremlin n’interviendra contre la population Biélorusse. Les manifestants ne sont pas contre la Russie, pas même contre le Kremlin", analyse Aude Merlin. Les manifestants réclament le départ du président contesté, Alexandre Loukachenko, et une réforme de la Constitution.

Ensuite, il y a le levier économique. La moitié du PIB Biélorusse dépend de la Russie, et donc en échange d’un soutien de façade, Moscou est en position de force pour renégocier le prix du gaz vendu à Minsk, reprendre les exportations de pétrole russe, passer des accords industriels ou sur la vente d’armes…"Et puis Alexandre Loukachenko est aux abois, il a besoin du soutien du Kremlin", observe encore Aude Merlin.

On ne peut pas exclure qu’Alexandre Loukachenko soit exfiltré vers la Russie.

Mais tout en protégeant ses intérêts à la fois géostratégiques, sécuritaires et économiques, le Kremlin pourrait bien préparer une transition politique à Minsk, qui satisferait en partie les manifestants. Une hypothèse que n’écarte pas Aude Merlin : " On ne peut pas exclure qu’Alexandre Loukachenko, à un moment donné, soit exfiltré vers la Russie. La Russie qui lui accorderait l’asile, le protégerait et qui participerait directement ou indirectement à une relève politique, en essayant de peser de tout son poids, afin que la personne qui succéderait à Alexandre Loukachenko soit suffisamment loyale à Moscou, et cela pour éviter que le Kremlin ne se retrouve face à un voisin qui aurait aussi connu une révolution de velours ".

Une exfiltration semblable à celle qu’a connue Viktor Ianoukovitch, l’ancien président ukrainien, chassé par la rue à Kiev et qui a trouvé refuge en Russie. Car comme le dit, Svetlana Tikhanovskaïa, l’égérie des manifestants : "La peur a changé de camp".