Les inondations prennent de l'ampleur dans l'est du Canada, l'armée se déploie

Les inondations ont pris de l'ampleur dimanche dans l'est du Canada, principalement au Québec où plus de 1.200 personnes ont été déjà évacuées tandis que quelque 600 militaires étaient déployés sur le terrain, selon un dernier bilan des autorités.

De l'est de l'Ontario au Nouveau-Brunswick en passant par le sud du Québec, tout l'est du Canada est touché depuis plusieurs jours par des inondations printanières dues à de fortes précipitations et à la fonte des neiges, accélérée par les températures douces du week-end pascal.Les autorités, qui craignaient initialement une réédition des inondations catastrophiques de 2017 au Québec, les pires depuis un demi-siècle, se montraient cependant moins alarmistes dimanche matin.

"On est optimistes pour les prochains jours", a expliqué à l'AFP le porte-parole de la Sécurité civile, Eric Houde. "On aura des inondations importantes mais globalement on ne sera pas au niveau de 2017, sauf dans certains secteurs comme le lac St-Pierre", un élargissement du fleuve Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières, a-t-il ajouté.

"La grosse différence avec 2017, c'est le niveau de préparation des municipalités et des citoyens", a par ailleurs souligné le porte-parole.Depuis plusieurs jours, de nombreuses municipalités ont mobilisé des volontaires et distribué des dizaines de milliers de sacs de sable pour ériger des digues ou protéger des habitations dans les zones particulièrement menacées. Les zones les plus touchées dimanche était la région de l'Outaouais près de la capitale Ottawa, et la Beauce au sud de la ville de Québec, où près de 800 personnes ont déjà été évacuées.

Un millier d'habitations avaient été inondées dimanche en milieu de journée dans toute la province.L'armée a été appelée en renfort par les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick. Environ 200 militaires ont été déployés samedi soir au Québec et 400 autres étaient attendus dans la journée de dimanche, principalement dans les régions de Gatineau, près de la capitale Ottawa, à Laval au nord de Montréal, et à Trois-Rivières entre Montréal et Québec.

Environ 120 militaires pourraient par ailleurs être mobilisés dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec.Les inondations ont fait une première victime samedi dans la commune québécoise Pontiac (ouest d'Ottawa), où une septuagénaire n'a pas vu qu'un petit pont situé sur la route avait été emporté par les eaux, et est tombée avec son véhicule dans le cours d'eau en contrebas.