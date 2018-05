Les incroyables images du volcan en éruption à Hawaï

L'agence américaine de géologie et sismologie (USGS) a fourni ces incroyables images des coulées de lave tournées avec un drone le 22 mai dernier.

Le jour ou deux coulées de lave "ont atteint l'océan sur la côte sud-est de Puna" sur la Grande île de Hawaï, selon un communiqué l'USGS.

Une fissure ouverte sous l'une de ces coulées a toutefois "détourné la lave (...) dans des cavités souterraines", a poursuivi l'USGS.

Le volcan Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île de Hawaï.

La plus grande île de l'archipel est secouée ces dernières semaines par une série d'éruptions et de coulées de lave à la suite de l'éruption du volcan Kilauea. Les habitants ont été priés de se tenir à distance des volcans et de la lave.