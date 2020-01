Les incendies en Australie sont-ils une conséquence du réchauffement climatique ?

En Australie, on commence peu à peu à respirer de nouveau. Alors que depuis des mois, les départements de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria retiennent leur souffle, déconcertés et impuissants face aux immenses incendies qui font rage depuis plus de trois mois, on commence à y croire. Les prévisions météorologiques et la pluie attendue redonnent de l’espoir. Les gouttes tombées du ciel ne permettront pas d’éteindre les incendies, mais au moins de limiter leur propagation.

Si l’espoir semble renaître de ses cendres, le débat est aujourd’hui ailleurs. On semble s’interroger sur les véritables causes et l’origine de ces incendies. Plusieurs thèses s’affrontent. Alors que depuis des mois les scientifiques incriminent le réchauffement climatique, d’autres thèses circulent. Pour certains, le coupable est ailleurs. La diminution des feux préventifs prôné par les Verts australiens aurait aggravé la saison des feux. Sur les réseaux sociaux on parle aussi du rôle des pyromanes dans la création de feux gigantesques. Qui détient la vérité ? Décryptage.