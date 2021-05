Les images du désespoir : accroché à des bouteilles en plastique, un jeune migrant rejoint l’enclave de Ceuta à la nage

Querelle diplomatique

Cette énième tentative désespérée survient alors qu’environ 2000 mineurs, non accompagnés pour la plupart, ont rejoint le territoire espagnol ces derniers jours. "Ce n’est pas habituel, il peut y avoir des groupes de 3, 4 ou 5, mais autant, non", a souligné la garde civile espagnole. Au total, ce sont plus de 8000 personnes, selon le dernier décompte du ministère de l’Intérieur espagnol, qui ont réussi à passer illégalement depuis lundi matin. Environ la moitié de ces clandestins a été refoulée, quel que soit leur âge et en dépit de leur droit éventuel à une protection internationale.

Une situation qui crispe les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne. Ce dernier accuse en effet le pays de Mohammed VI d’un manque de respect envers l’Union européenne, notamment en ne faisant rien pour empêcher les nombreux enfants et familles avec des enfants en bas âge de tenter leur chance à Ceuta ou Melilla.