Les gilets jaunes français descendent sur Paris: affrontements sur les Champs-Elysées

A 11h, le ministère de l'intérieur a comptabilisé 8.000 manifestants à Paris et 23.000 dans toute la France.

Des milliers gilets jaunes ont convergé ce samedi vers Paris pour une journée de mobilisation dans la capitale française. Ils se sont concentré sur l'avenue des Champs-Elysées où se déroulent des scènes d'émeutes. Les forces de l'ordre ont massivement tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau contre des manifestants qui tentaient de forcer leur barrage. Quatre personnes ont été interpellées.

Une centaine de membres de l'ultradroite

Les Champs-Elysées sont le théâtre de scènes d'émeutes. La police fait un usage massif de gaz lacrymogènes. - © LUCAS BARIOULET - AFP

Ils ont cherché à s’approcher du palais présidentiel en déplaçant des barrières. Les forces de l’ordre ont répondu par des nombreux tirs de gaz lacrymogènes et les arroseuses sont entré en action. Les incidents ont dégénéré: les gilets jaunes ont répliqué en jetant des pavés, des bouteilles en verre et du mobilier urbain vers les policiers. Les manifestants ont constitué une barricade au milieu de l'avenue avec le matériel d'un chantier voisin et le mobilier de la terrasse d'un restaurant. La police a rapidement démantelé le barrage.

Selon la police, les incidents sont liés à la présence à l'avant du cortège d'une centaine de membres de l'ultradroite qui harcèlent les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé ces heurts sur les Champs-Elysés menés selon lui par des "séditieux" d'ultradroite qui "ont répondu à l'appel de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité".

Des gilets jaunes mènent également des opérations en province. De nombreux blocages sont signalés sur des autoroutes en province. Des gilets jaunes mènent également des opérations à certains péages autoroutiers, où ils laissent passer les automobilistes gratuitement.

Ces Français en colère contre la hausse des prix des carburants, les taxes et la baisse du pouvoir d'achat veulent se faire entendre par les dirigeants du pays, à commencer par le président. Leur cible privilégiée : le palais de l’Elysée, siège de la présidence de la République. De grand matin, plusieurs centaines de gilets jaunes avaient commencé à se rassembler sur les Champs-Elysées, aux cris de "Macron démission" et "La police avec nous".

Les autorités avaient donné leur feu vert à un rassemblement dans le parc du Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel. Plusieurs animateurs du mouvement ont rejeté cette localisation, insistant pour être présents sur les grands boulevards du centre de la capitale.

Un large périmètre est bouclé autour de l’Elysée, une partie des Champs-Elysées, l’Assemblée nationale et l’hôtel Matignon, les bureaux du Premier ministre. Quelque 3.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés à Paris et les communes limitrophes pour ce seul événement. La tour Eiffel est exceptionnellement fermée au public.