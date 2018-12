Les "gilets jaunes" de retour à Paris : premières tensions

Et de trois, ce samedi ouvre le troisième week-end consécutif de mobilisation des "gilets jaunes" dans la capitale française.

Entre 500 et 600 manifestants se sont réunis aux abords des Champs Elysées selon nos confrères de FranceInfo. Dès 9h du matin, des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur la place de l'Étoile provoquant une riposte des forces de l'ordre qui ont fait usage de lacrymogènes. Depuis 6h, les Champs Elysées sont interdits à la circulation et soumis à un quadrillage policier serré afin d'éviter tout débordement.

Le secteur est cadenassé pour la journée par plus de 4000 policiers et toutes les personnes désirant se rendre sur la célèbre artère parisienne doivent se plier à une fouille en règle. Deux personnes ont été interpellées pour port d'arme prohibé, selon une source policière. Après avoir été dispersés de la place de l'Arc de Triomphe, qui était alors encore ouverte à la circulation, les manifestants, pour certains encagoulés et masqués, se sont rabattus sur les avenues adjacentes.