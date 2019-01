"Les garçons en bleu, les filles en rose": les mots de la ministre brésilienne créent le buzz au Brésil

"Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose" : cette déclaration d'une ministre du président d'extrême droite Jair Bolsonaro a déclenché une pluie de messages sarcastiques ou humoristiques sur les réseaux sociaux au Brésil.

Ces propos ont d'autant plus de résonance que Damares Alves, 54 ans, est la nouvelle ministre de la Femme, de la famille et des Droits de l'Homme, dans le gouvernement d'un président coutumier des dérapages machistes ou homophobes. Et l'une des deux seules femmes du gouvernement.

►►► À lire aussi : Militaires, ultra-libéraux et seulement 2 femmes: qui sont les ministres du gouvernement Bolsonaro au Brésil?

Une vidéo qui était virale vendredi sur internet la montre prononçant ces mots en marge de son intronisation, mercredi, à Brasilia. "Attention, attention. C'est une nouvelle ère au Brésil: les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose", scande-t-elle, euphorique, chaudement applaudie par son entourage.