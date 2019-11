Les euros "belges" sont frappés aux Pays-Bas: visite d'une véritable usine à sous

Mais que connait-on de la trajectoire de nos sous ? On le sait peu, les euros à face belge ne sont plus frappés à la Banque Nationale en Belgique. Pour en voir la fabrication, il faut désormais aller aux Pays-Bas, à Utrecht.

Alignées d’un bout à l’autre de la salle, des cabines qui ressemblent un peu à des postes de péage autoroutier. Leurs fenêtres permettent de voir, à l’intérieur, des machines qui martèlent des pièces à grand bruit et grande vitesse : 650 pièces par minute, frappées et crachées ensuite dans de petits conteneurs.

Plus d’or aujourd’hui, mais les lieux n’ont pas changé de fonction. Et quand on tend l’oreille, on entend de loin le bruit de la salle des machines.

C’est sûr, le bâtiment de la "Monnaie Royale Néerlandaise" à Utrecht a du cachet. Bordé d’eau, entouré de hautes grilles, fronton et fer forgé. L’édifice a des airs de palais. Il a d’ailleurs été inauguré par la Reine Wilhemine des Pays-Bas en 1911, pour y frapper le Florin. A l’intérieur, l’aménagement témoigne de cette fonction : il y a des grilles aux fenêtres, des grilles aussi pour jalonner certains couloirs. Et une lourde porte de coffre-fort ferme une pièce : c’est ici qu’était entreposé l’or, il y a un siècle.

Mohamed Benzian est chargé de contrôler la qualité des pièces produites, aujourd'hui des 50 centimes brésiliens, un travail qu'il apprécie. - © RTBF

Il confie que lors de ses premières semaines de travail ici, ces scènes travaillaient son imaginaire… Et il lui arrivait de rêver de montagnes de sous. Aujourd’hui, il garde une affection particulière pour son boulot. "C’est très spécial de travailler ici, fabriquer de l’argent, ce n’est pas comme une autre entreprise".

Et puisque ce n’est pas un produit comme un autre, des précautions sont prises pour éviter qu’un travailleur ne succombe à la tentation de ramener des pièces à la maison. Surtout les pièces "ratées", frappées avec un défaut, qui ont de la valeur dans les collections. Il y a quelques caméras au plafond, un contrôle à la sortie, une inspection des poubelles aussi. Et les pièces à peine produites sont directement emballées dans des poches en plastiques, puis des caisses et des conteneurs scellés, pour être envoyées par bateau, avion et fourgon dans le monde entier.

Une société privée qui fournit 70 banques centrales

Derrière la façade de ce bâtiment centenaire initialement dédié au Florin et derrière le nom "Monnaie Royale néerlandaise", une surprise. C’est à présent un groupe privé et belge qui est maître des lieux : le groupe Heylen a racheté la "Monnaie Royale Néerlandaise" en 2016. Il l’a restructurée, en a élargi l’activité, en y intégrant notamment la frappe des euros à face belge. C’était il y a deux ans : l’état fédéral belge avait alors décidé de sous-traiter sa production d’euros, en estimant que cela représenterait une économie de 3 millions d’euros par an.

Et c’est loin d’être le seul état à faire ce choix.

"Nous avons déjà produit des pièces pour 70 banques centrales" explique le directeur exécutif, Vincent van Hecke. "Elles sont situées en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et dans certains états européens aussi. Nous produisons plus d’un milliard de pièces par an". Sans compter les médailles et pièces commémoratives, les jetons de casino ou carwash, un pan important de l’activité.