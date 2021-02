Les Européens durcissent le ton face à Moscou, la Belgique prête à soutenir des sanctions

L'Allemagne, la Suède et la Pologne ont annoncé lundi l'expulsion de diplomates russes en représailles à une mesure similaire décidée le 5 février par Moscou dans le cadre de l'affaire Navalny.

Varsovie, Berlin et Stockholm vont chacun expulser un diplomate russe en poste dans leur pays, ont annoncé quasi simultanément les gouvernements des trois pays.

"La décision prise aujourd'hui par la Pologne, l'Allemagne et la Suède est infondée et inamicale", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à la chaîne de télévision publique Rossia 1, en dénonçant une nouvelle fois "l'ingérence" occidentale dans les affaires intérieures de la Russie.

La Belgique soutient de nouvelles sanctions

De son côté, la Belgique se montre aussi déterminée. Malgré la nécessité de maintenir le dialogue avec la Russie, "nous ne pouvons pas laisser sans réponse l'attitude condamnable de Moscou et sa posture de plus en plus provocatrice envers ses partenaires européens", a déclaré lundi la ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès, à l'issue d'une rencontre avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, de retour de Moscou.

"Nous devons donc être prêts à fixer nos lignes rouges communes et nous préparer à prendre ensemble des sanctions supplémentaires contre la Russie", a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.

Le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'était dit dimanche très inquiet du refus des autorités russes d'engager un dialogue "plus constructif" avec l'UE et avait appelé les dirigeants européens à "en tirer les conséquences".

"Il appartiendra aux États membres de décider des prochaines étapes, et oui, celles-ci pourraient inclure des sanctions", a-t-il déclaré dans un message publié sur son compte twitter.

Les ministres des Affaires étrangère de l'UE doivent de réunir le 22 février pour tirer les conséquences de cette mission effectuée du 4 au 7 février et décider des suites à donner à la fin de non recevoir opposée par le Kremlin aux demandes des dirigeants européens de libérer l'opposant Alexeï Navalny, et à l'expulsion de trois diplomates de l'UE durant l'entretien de M. Borrell avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

La décision d'imposer des sanctions doit être prise à l'unanimité sur une proposition des États membres. Le chef de la diplomatie européenne ne peut rien proposer. Il peut seulement recommander, ce qu'il fait dans le compte-rendu de sa mission.

Moscou a, de son côté, défendu sa décision d'expulser des diplomates européens, tout en assurant vouloir "développer" ses relations avec l'UE. Cette expulsion "est la conséquence des actions entreprises par certaines missions étrangères à Moscou, dans un contexte de troubles illégaux. La Russie a clairement démontré qu'elle n'entend pas tolérer cela", a affirmé lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie a accusé ces représentants allemand, polonais et suédois d'avoir participé à une manifestation illégale de soutien à Alexeï Navalny pour justifier leur renvoi de Russie.