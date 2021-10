Les eurodéputés recommandent une tolérance zéro pour la drogue et l'alcool au volant

On dénombre "environ 22.700 morts et 120.000 blessés graves sur les routes de l'Union" chaque année, et le taux de mortalité routière a tendance à stagner.

Le Parlement européen a adopté mercredi à une très large majorité une résolution prônant la tolérance zéro pour l'alcool au volant ainsi qu'une généralisation des 30km/h maximum dans les zones résidentielles ou avec beaucoup de piétons et cyclistes. "La vitesse est un facteur déterminant dans environ 30% des accidents de la circulation mortels et un facteur aggravant dans la plupart des accidents", relève le texte de la résolution, qui constate que l'UE n'a pas atteint son objectif de réduire de moitié les décès dus à des accidents de la route entre 2010 et 2020. La baisse a été de 36%.

L'alcool jouerait un rôle "dans environ 25% de l'ensemble des accidents mortels de la circulation" (15% pour les drogues). La Commission est invitée à recommander un cadre pour la "tolérance zéro" en matière d'alcool et pour les substances psychoactives illégales, et à recommander des normes et lignes directrices communes "en matière de contrôles routiers pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants" ou encore sur l'installation d'éthylomètres antidémarrage.

Selon le Parlement, les routes les plus sûres sont en Suède (18 morts par million d'habitants en 2020) et le taux de mortalité le plus élevé (85 par million d'habitants) se trouve en Roumanie. "Le taux moyen dans l'UE est de 42 morts par million d'habitants. Il est de 39 pour la France, de 44 pour la Belgique et de 42 pour le Luxembourg."