"Les eurodéputés, c’est des glandeurs payés à rien faire !", vrai ou faux ?

L'Europe, des glandeurs payés à rien faire ? (Salaire, cumuls, ...) | Vrai ou Faux ? - 19/09/2021 "Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen" Roméo Elvis balance ça dans 1000° avec Lomepal, mais quelle part de cette phrase est vraie ? On check tout ça ensemble avec notre journaliste Annick Capelle ! La première question qu'il faut se poser, c'est combien gagne un Eurodéputé. Salaire, avantages, taxes, on examine le salaire en Europe, y compris les "extras". Mais est-ce que cet argent est justifié ? Que fait vraiment un Eurodéputé ? Une semaine type peut être chargée, entre réunions au parlement, en commissions, la préparation, la discussion avec les journalistes, ... Et tout ça peut vite prendre 50-60h par semaine ! Mais évidemment, aucun système n'est parfait, et certains en profitent. Alors, des règles ont été mises en place pour empêcher ça, et des règles supplémentaires peuvent exister au sein des différents partis. On en a discuté avec Saskia Bricmont (Ecolo), députée européenne. Un gros sujet, c'est aussi celui des cumuls. On a discuté avec Transparency International de cette épineuse question, pour vérifier si c'est vraiment aussi répandu que ça.