Les eurodéputés appellent à garantir le droit des femmes à l’avortement

Le Parlement européen a adopté jeudi un rapport exhortant les Vingt-Sept à garantir l’accès des femmes à l’avortement, objet de lois très restrictives dans certains Etats membres, tout en assurant l’accès à une "contraception de qualité et abordable". Ce rapport non contraignant, vivement débattu en séance plénière, appelle les États "à garantir que les femmes bénéficient de droits sexuels et génésiques de qualité, complets et abordables ainsi qu’à supprimer tous les obstacles qui empêchent le plein accès à ces services".

Il s’agit d’un "pilier fondamental des droits des femmes et de l’égalité des genres", qui "ne peut en aucune manière être amoindri ou retiré", insiste le texte, adopté par 378 voix (avec 255 voix contre et 42 abstentions).

Sans nommer de pays, les eurodéputés pointent "les lois très restrictives en vigueur dans certains États membres, qui interdisent l’avortement sauf dans des circonstances strictement définies", poussant les femmes "à des avortements clandestins" ou "à mener leur grossesse à terme contre leur gré, une violation des droits humains".

Le rapport critique la possibilité offerte par certains Etats à des médecins ou à des établissements médicaux de refuser de fournir des services de santé sur la base d’une "clause de conscience".

Le Parlement appelle également les Etats à garantir l’accès à des "produits contraceptifs de qualité et abordables, alors qu’une majorité des Etats membres ne les rembourse pas ou seulement faiblement. Il réclame un accès aux traitements de fertilité sans discrimination, notamment vis-à-vis des femmes seules et des couples de femmes.