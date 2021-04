Les Etats-Unis, premiers producteurs de gaz et de pétrole, sont-ils crédibles dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

Joe Biden adhère pleinement à l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à l’accord de Paris sur le Climat. On ne doute pas de sa bonne volonté, ni de ses intentions de reprendre le leadership sur la scène internationale. Le problème, c’est qu’il est à la tête d’un pays, classé deuxième plus grand pollueur au monde, après la Chine. Et que ce pays, ‘béni des dieux’, est le premier producteur de gaz et de pétrole. Avec cette manne, comment baisser les émissions carbones ? Comment mettre en œuvre une transition écologique ?

L’enjeu est de taille. Selon le dernier rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2020 a été, avec 2016 et 2019, la plus chaude de l'histoire moderne. Notre planète ne parvient plus à absorber la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l’atmosphère. La pandémie du Coronavirus n’y a rien fait, ce ne sont pas quelques mois de ralentissement dans les émissions qui vont changer la tendance à long terme. Il faut donc agir vite et bien, pour stopper cette machine en surchauffe.

Sur le plan diplomatique, le sommet climatique organisé par Joe Biden les 22 et 23 avril, est déjà une réussite. America is back ! Les efforts de l'émissaire américain sur le climat, John Kerry, ont payé. L’équipe Biden a réussi à briser la glace autour du réchauffement climatique, en réunissant autour d’une table virtuelle, les présidents Chinois, Xi Jinping et Russe, Vladimir Poutine. Même le Brésil de Jair Bolsonaro promet d’enfin protéger l’Amazonie… Joe Biden attend de ses invités des engagements forts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lui-même a présenté un programme jugé ‘ambitieux’. Il veut engager son pays à réduire de 50 à 52% les émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2030 par rapport à 2005. De quoi rompre avec l’ère Trump. Mais quelle crédibilité peut-on accorder aux promesses annoncées ?

Un programme ‘ambitieux’ ?

Pour atteindre les objectifs qu’il a annoncé, et mettre à flot son programme, Joe Biden prévoit d’investir au moins 2000 milliards de dollars en quatre ans, soit un peu plus de 2% du PIB américain, chaque année.

Le jour de son investiture, on s’en souvient, il a restauré par décrets des réglementations environnementales que Donald Trump avait supprimé ou modifié, comme le Clean Power Plan qui vise à limiter les émissions de CO2 des centrales thermiques ou encore les normes d’efficacité énergétiques des nouveaux véhicules.

A côté de cela, il veut investir dans des infrastructures propres et non carbonées : comme l’isolation d’un million et demi d'habitations et de logements sociaux. Il prévoit une refonte de l’industrie des transports, en favorisant la fabrication de véhicules hybrides et électriques, avec l’installation de 500 000 bornes de recharge, d’ici 2030, et aussi, des incitations financières pour changer de véhicule. Il propose aussi une production d'électricité sans pollution carbone, d'ici 2035. Et donc, favoriser les énergies renouvelables et aussi le nucléaire. Ces mesures seront complétées par la technologie, notamment des systèmes de captage de CO2 ‘plus performants’. Ce plan d'énergie propre devrait " créer 10 millions d'emplois ". 250.000, dans l’immédiat, pour fermer des puits de pétrole et de gaz.

"Même si ce programme n’est pas parfait, le plan que propose Joe Biden pour lutter le changement climatique, est le plus ambitieux que celui de n’importe quel autre président dans l’histoire des Etats-Unis", réagit Ryan Schleeter, responsable communication à Greenpeace, San Francisco. "Mais nous attendons plus de lui, notamment la manière dont il va sortir le pays des extractions des énergies fossiles. On attend une phrase comme ‘Nous pouvons arrêter ces extractions maintenant, car nous avons suffisamment de pétrole et de gaz, des ressources qui ne manquerons pas pendant de nombreuses années’".

"C’est un programme ambitieux, mais je dirais que l’ambition de l’accord de Paris est très grande !", relativise Francis Perrin, spécialiste des énergies à l’IRIS, l’institut des relations internationales et stratégiques. " Arriver à la neutralité carbone dans la moitié du siècle, on en est très loin. Nous parlons d’un changement profond, dans un monde dominé par trois énergies fossiles, par ordre décroissant au niveau mondial : pétrole numéro 1, charbon numéro 2, gaz naturel numéro 3, qui représentaient en 2019, 80 à 85% de toute l’énergie consommée dans le monde. De plus, dans quatre ans, Joe Biden aura 82 ans, nul ne sait qui le remplacera".

Les démocrates plus radicaux, tels qu’Alexandria Ocasio Cortez, membre du Congrès, estiment que ce plan ne va pas assez loin. Eux, misaient plutôt sur le Green New Deal. Un plan qui vise non seulement à lutter de manière drastique contre le changement climatique, mais qui englobe aussi de nombreuses questions liées à la justice sociale et environnementale, notamment réduire les inégalités qui affectent les communautés victimes de la pollution.