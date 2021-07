Les États-Unis nomment un émissaire pour Haïti en vue d’élections "libres"

Les États-Unis ont nommé jeudi le diplomate Daniel Foote comme émissaire pour Haïti, chargé de "faciliter la paix et la stabilité" et la tenue d’élections "libres et justes" après l’assassinat du président Jovenel Moïse.

Cet ancien chef de mission adjoint de l’ambassade américaine à Port-au-Prince, qui a été également ambassadeur en Zambie, va diriger "les efforts du gouvernement pour soutenir le peuple haïtien et les institutions démocratiques de Haïti après l’assassinat tragique de Jovenel Moïse", a déclaré le département d’État dans un communiqué.

Il "dialoguera avec les partenaires haïtiens et internationaux pour faciliter la paix et la stabilité sur le long terme, et soutenir les efforts pour tenir des élections présidentielles et législatives libres et justes", a-t-il ajouté.

Le chef de l’État a été assassiné par un commando armé le 7 juillet, plongeant ce pays des Caraïbes déjà rongé par les violences, la pauvreté et la corruption encore davantage dans la crise.

Le dernier Premier ministre nommé par le président peu avant sa mort, Ariel Henry, a pris ses fonctions mardi en promettant de rétablir l’ordre et d’organiser des élections exigées par la communauté internationale.

Il est sorti vainqueur d’un bras de fer pour savoir qui devait diriger le gouvernement, sous la pression de plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ainsi que de l’Organisation des États américains (OEA) et de l’ONU.

Influence des Etats-Unis

Au moins deux Américains d’origine haïtienne, accusés d’avoir participé à l’assassinat de Jovenel Moïse, ainsi qu’un mystérieux "docteur" haïtien vivant en Floride, ont été arrêtés par la police du pays des Caraïbes.

Les États-Unis sont l’une des principales puissances susceptibles d’exercer une influence sur Haïti, pays qu’ils ont occupé militairement pendant 19 ans, de 1915 à 1934. Mais le président Joe Biden a exclu tout envoi de militaires américains, malgré la demande en ce sens du gouvernement haïtien qui souhaitait des troupes pour sécuriser le pays caribéen.