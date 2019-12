Les États-Unis enregistrent un nombre record de tueries de masse en 2019

Plus

Les États-Unis ont subi plus de meurtres de masse en 2019 que toute autre année, selon des chercheurs qui travaillent sur des données statistiques. D'après une base de données compilée par l’Associated Press (AP), USA Today et la Northeastern University, les chiffres font état de "41 incidents et un total de 211 décès" pour l'année écoulée. Des chiffres mis en évidence pas nos confrères de la BBC. Ces "incidents", les tueries de masse, sont définis comme le fait de tuer quatre personnes ou plus au cours d’un même événement, sans compter l’auteur des meurtres. Parmi les tueries les plus meurtrières en 2019, on compte les meurtres de 12 personnes dans la station balnéaire de Virginia Beach en mai et la tuerie qui a entraîné la mort de 22 personnes à El Paso en août. Sur les 41 cas recensés en 2019, 33 impliquaient l’usage d’armes à feu, selon les chercheurs. Au niveau de répartition de ces tueries de masse par État, c’est la Californie qui en recense le plus grand nombre en 2019, avec huit tueries de masse recensées. ►►► À lire aussi : La carte interactive des fusillades les plus meurtrières aux États-Unis ces 20 dernières années

Plus de tueries mais un peu moins de morts qu’en 2017

Plus de tueries de masse mais moins d’homicides

Le nombre de tueries de masse aux États-Unis a donc connu un pic cette année aux États-Unis. Mais malgré ces chiffres, le nombre d’homicides a diminué, explique James Densley, criminologue et professeur à l’Université de l’État métropolitain du Minnesota. "En pourcentage des homicides, ces massacres représentent également un plus grand nombre de décès", a-t-il déclaré à AP. Le professeur Densley estime que cette hausse est en partie la conséquence d’une "période de colère et de frustration" dans la société américaine.

La culture américaine des armes à feu

Le droit de posséder des armes à feu est inscrit dans le deuxième amendement de la constitution américaine, et la recrudescence des tueries de masse n’a guère poussé les législateurs américains à réformer le contrôle des armes à feu. En août, à la suite d’attaques meurtrières à Dayton (Ohio) et à El Paso (Texas), le président Donald Trump annonçait que des "discussions sérieuses" auraient lieu entre les dirigeants du Congrès sur des vérifications "significatives" des antécédents des propriétaires d’armes à feu. Mais M. Trump est revenu discrètement sur cette promesse, apparemment après un long appel téléphonique avec Wayne LaPierre, le directeur général de la National Rifle Association – un puissant groupe de pression qui s’oppose aux mesures de contrôle des armes à feu. ►►► À lire aussi : C’est quoi, la NRA ? "Le sanctuaire de la liberté" est dans la tourmente… S’adressant aux journalistes après l’appel, le président a déclaré que les États-Unis avaient "des contrôles d’antécédents très stricts en ce moment", ajoutant que les tueries de masse étaient un "problème mental".

Les démocrates en faveur d’une régulation plus stricte

Du côté des démocrates, les principales figures du parti ont publiquement demandé des mesures plus strictes de contrôle des armes à feu. Début décembre, le candidat à la présidence et ancien vice-président des États-Unis Joe Biden a profité du septième anniversaire de la fusillade de l’école Sandy Hook pour renouveler son appel en faveur d’une réglementation plus sévère. Les plans de M. Biden comprennent l’interdiction de la fabrication et de la vente d’armes d’assaut et la vérification obligatoire des antécédents pour toutes les ventes d’armes à feu. Une autre candidate démocrate à la présidence, Elizabeth Warren, a présenté au début de l’année des plans visant à réduire de 80% le nombre de décès par arme à feu grâce à un mélange de mesures législatives et exécutives. Mme Warren a également demandé un renforcement des vérifications des antécédents, ainsi que la possibilité de révoquer les permis des marchands d’armes qui enfreignent la loi.