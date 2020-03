Les Etats-Unis débloquent en urgence 8,3 milliards de dollars contre le coronavirus

Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus qui se propage aux Etats-Unis, alors qu'un nouveau foyer de cas suspects s'est déclaré à bord d'un paquebot de croisière au large de San Francisco. Le Sénat a voté pratiquement à l'unanimité (une seule voix contre) en faveur de ce texte, fruit d'un accord entre élus républicains et démocrates, déjà adopté la veille par la Chambre des représentants. Le président américain Donald Trump avait proposé un premier budget de 2,5 milliards de dollars, jugé insuffisant par l'opposition démocrate pour faire face à la contagion. Le plan vise à améliorer l'action des pouvoirs publics et prévoit notamment de financer la recherche et le développement de vaccins, de traitements médicaux, ainsi que les services médicaux à distance.

e vote est intervenu alors que le principal syndicat infirmier du pays, le NNU, a dénoncé l'état d'impréparation ainsi que le manque d'équipements de protection et de formation des professionnels de santé dans de nombreux hôpitaux et cliniques.

Le syndicat a en outre critiqué la gestion de l'épidémie à venir par les autorités fédérales, tardive et pas assez rigoureuse à ses yeux.

L'état de Washington est le plus touché, avec 70 cas sur 180

Chargé par Donald Trump de coordonner la lutte contre le coronavirus, le vice-président Mike Pence a reconnu que le pays ne disposait pas d'assez de tests à ce jour pour satisfaire la demande attendue. En visite dans l'Etat de Washington (nord-ouest), le plus touché par l'épidémie avec plus de 70 cas et 11 morts, Mike Pence a toutefois annoncé que des kits seraient "livrés à travers le pays dans les prochains jours pour permettre de tester environ 1,2 million d'Américains". Quatre millions d'autres kits devraient suivre "d'ici la fin de la semaine prochaine", a-t-il ajouté.

Plus de 180 personnes ont été contaminées sur le sol américain par le Covid-19, qui y a fait au moins 12 morts, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir des sources officielles. Dans l'Etat de Washington et sa grande ville, Seattle, les géants de la tech Amazon, Microsoft, Google et Facebook recommandent désormais à leurs employés de travailler si possible depuis chez eux les prochaines semaines.

Comme les autorités l'avaient annoncé, le coronavirus continuait à se propager dans le pays, avec un premier cas dans le Nevada, à Las Vegas, dans le Colorado (ouest) et trois recensés dans l'Etat du Maryland (est), aux portes de la capitale fédérale Washington, jusqu'à présent encore épargnée officiellement.

Paquebot de croisière

Les autorités sanitaires ont procédé jeudi à des tests à bord d'un paquebot de croisière où 35 cas suspects de coronavirus ont été détectés, et qui était bloqué jeudi à une centaine de kilomètres au large des côtes californiennes. Les résultats devraient être connus vendredi matin. Le Grand Princess revenait à San Francisco à la suite de la découverte de symptômes chez certains de ses 3.483 passagers et membres d'équipage. Un homme de 71 ans qui voyageait à bord de ce navire durant une précédente croisière est mort du Covid-19 à son retour à Sacramento. Le paquebot appartient à la compagnie Princess Cruises, qui possède également le Diamond Princess, placé en quarantaine en février au Japon avec plus de 700 contaminations, dont six mortelles.

Des rassemblements annulés

De nouveaux rassemblements ont été annulés aux Etats-Unis à cause du virus, comme une grande conférence sur la santé qui devait réunir à partir de lundi plus de 40.000 personnes à Orlando, en Floride. Le gouvernement américain a pour sa part répété que le risque épidémique dans le pays restait "faible". Le ministre-adjoint de la Santé Brett Giroir a estimé le taux de mortalité du coronavirus à entre 0,1 et 1% au maximum, en se fondant sur les nombreux cas non détectés au niveau mondial.

La veille, Donald Trump avait critiqué le chiffre de 3,4% donné par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), affirmant que selon son "intuition", il était "faux". L'OMS se base toutefois uniquement sur le nombre de cas confirmés.

Dans le monde, l'épidémie a fait au moins 97.616 cas connus depuis le début de l'épidémie, dont 3.347 décès, dans 85 pays et territoires, selon le décompte de l'AFP.