Après presque quatre jours d'attente, le décompte pour les votes de l'élection présidentielle américaine permet enfin de désigner un vainqueur, selon les projections des principaux médias américains dont CNN et le New York Times : Joe Biden, en remportant l'État clé de Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs, devient le 46ème président élu des États-Unis d'Amérique, dans un des scrutins les plus serrés qu'ait connu le pays. Depuis deux jours, il ne lui manquait que 17 grands électeurs pour atteindre le seuil victorieux de 270, alors que le dépouillement prenait un retard inédit dans plusieurs États, grâce notamment aux votes par correspondance.