Les Etats-Unis approuvent la vente de 29 torpilles légères à la Belgique

Le département d’Etat américain a approuvé la possible (et très probable) vente à la Belgique de 29 torpilles légères de type MK 54 LWT (pour "Lightweight Hybrid Torpedo") et des équipements associés pour un montant estimé à 33,3 millions de dollars, a annoncé l’Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), dépendant du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.

La DSCA a fourni les certifications requises et prévenu mercredi le Congrès américain de cette possible vente.

Le gouvernement belge a requis l’achat de ces 29 torpilles pour équiper à la fois ses hélicoptères NH90 (la version navale capable d’embarquer sur les frégates actuelles) et ses deux futures frégates "multimissions" (un programme mené en coopération avec les Pays-Bas qui en assurent la direction), a précisé la DSCA dans un communiqué.

Les nouvelles torpilles remplaceront les actuelles MK 46, en cours de retrait au sein de la Marine belge.

Selon l’agence, cette vente "contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un allié de l’Otan".

"La Belgique n’aura aucune difficulté à absorber ces équipements et à les utiliser au sein de ses forces armées. La vente proposée ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région", poursuit la DSCA.