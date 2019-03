Les énergies renouvelables progressent dans l'Union européenne, mais la Belgique reste à la traîne

A noter que les objectifs nationaux tiennent compte des différences dans les situations de départ ainsi que des potentiels d’énergies renouvelables et des performances économiques propres aux États membres. La Belgique, par exemple, doit atteindre 13%… et elle n’y est pas encore...

Les « sources d’énergie renouvelables » comprennent l’énergie éolienne, l’énergie solaire (thermique, photovoltaïque et concentrée), l’énergie hydraulique, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, la chaleur ambiante capturée par les pompes à chaleur, les biocarburants et la partie renouvelable des déchets.

Comme on peut le voir sur ce graphique, la part de l’énergie provenant des sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2017 a atteint 17,5% dans l’Union européenne. Un chiffre en hausse par rapport à 2016 (17,0%) et plus du double par rapport à 2004 (8,5%).

En ce qui concerne l ’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans l’Union européenne , l’UE a enregistré, en 2017, une augmentation significative par rapport à 2004 : 19,5% de l’énergie totale utilisée pour le chauffage et le refroidissement provient d’énergies renouvelables.

Encore une fois, la Belgique fait partie des pays qui ont le moins recours à l’énergie renouvelable pour se chauffer et se climatiser : la Belgique n’utilise que 8% d’énergie verte, que ce soit dans le secteur de l’industrie, des services ou encore des logements des particuliers.

C’est un peu plus que les Pays-Bas (5,9%), dernier du classement, mais c’est beaucoup moins bien que la France (21,3%), le Portugal (34,4%) ou encore la Suède, championne en la matière (69,1%).

Qu’est ce qui explique un tel écart la Belgique ou les Pays-Bas et la Suède en tête du classement ?

En Belgique, le chauffage est principalement au gaz et au mazout et non à l’électricité. Et donc le recours au photovoltaïque et d’autres sources d’énergie renouvelable est moins fréquent dans ce cas.

Dans les pays du nord, comme la Suède, le chauffage électrique est très développé et ils disposent de gros barrages hydrauliques qui leur permettent d’avoir beaucoup d’énergie verte en hiver.

Dans les pays du sud de l’Europe, comme le Portugal, une plus grande partie de l’électricité est produite par du renouvelable. Ce qui sert évidemment à faire fonctionner l’air conditionné en été mais aussi à chauffer les maisons en hiver.