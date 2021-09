"Les émissions de gaz vont dans la mauvaise direction": la hausse de température pourrait atteindre 2,7°

L'Accord de Paris visait à limiter ce réchauffement bien en-deçà de 2 °C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible 1,5 °C. Mais "l'échec à respecter cet objectif se mesurera à l'aune du nombre de morts et de moyens de subsistances détruits", a insisté Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, appelant tous les gouvernements à proposer des engagements plus ambitieux.

Alors qu'une dernière évaluation sera réalisée d'ici fin octobre, elle espère également de nouveaux engagements. "Sans l'action de tous les pays, et notamment des plus grandes économies, les efforts risquent d'être vains", a commenté de son côté le président de la COP26, Alok Sharma.

Pour le professeur de climatologie Jean-Pascal van Ypersele: "On a perdu un an avec le Coronavirus. L’urgence est encore plus grande qu’avant." © Belga

Pour Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du GIEC : "La situation ne s’améliore pas. On a perdu un an avec le Coronavirus. L’urgence est encore plus grande qu’avant. L’atmosphère ne connait pas les discours mais que les actes et les lois de la physique avec lesquelles on ne négocie pas."

La Cop26 pointe le bout de son nez et avec elle, des espoirs mesurés pour le professeur de climatologie à l’UCLouvain : "Il y a toujours un espoir que l’humanité se ressaisisse, que les discours deviennent réalité, que les arrangements avec les chiffres disparaissent. Nous devons maintenir l’habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. "

Et le Belge de rajouter : " La reprise des émissions a été forte en Chine et aux Etats-Unis mais aussi en Europe. On verra très probablement que les émissions de 2021 montrent une augmentation par rapport à celles de 2019, d’avant-covid. "