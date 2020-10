Les Egyptiens aux urnes pour élire leurs députés

Les bureaux de vote ont ouvert samedi en Egypte pour des élections législatives sans suspens tant la victoire du camp favorable au président Abdel Fattah al-Sissi, un ex-général au pouvoir depuis six ans, ne fait aucun doute.

Quelques 63 millions d’électeurs, sur une population de 101 millions, sont appelés à renouveler leur Parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le président, dont la mainmise croissante sur la vie politique égyptienne s’est traduite par une mise au pas quasi totale de l’opposition.

Samedi matin, les bureaux de vote étaient décorés aux couleurs nationales et placés sous protection de la police, selon des images diffusées par la télévision égyptienne.

Depuis plusieurs semaines, des posters géants à l’effigie des candidats – environ 4000 indépendants et huit listes – ont bourgeonné dans les villes égyptiennes. Les candidats, dont beaucoup se représentent, font campagne par SMS et à grand renfort de vidéos en ligne.

Compte tenu du nombre très limité de candidatures d’opposition, la victoire de la coalition pro gouvernementale menée par le parti "Mostakbal Watan" ("Futur d’une nation") ne fait aucun doute.

Le vote aura lieu en deux phases : la première, prévue samedi et dimanche, couvrira 14 gouvernorats et la seconde, début novembre, les 13 restants. Les seconds tours auront lieu en novembre et décembre.