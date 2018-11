Les deux plus hauts dirigeants khmers rouges encore en vie condamnés à la prison à vie

L'un a 92 ans, l'autre 87. Nuon Chea et Khieu Samphan sont les deux derniers hauts dirigeants khmers rouges encore en vie. Arrêtés il y a 20 ans, ils ont déjà été condamnés à la prison à vie en 2014, pour crimes contre l'humanité. A Phnom Penh, ce vendredi, ils comparaissaient à nouveau devant un tribunal international parrainé par l'ONU, mais pour génocide cette fois… une première.

Nuon Chea a écouté le verdict depuis une cellule spécialement aménagée, en raison de sa santé fragile, dans le tribunal. Khieu Samphan se trouvait dans la salle, où plusieurs centaines de personnes étaient également présentes.

Justice pour les victimes

"Après avoir pris en compte la gravité des crimes en incluant leur échelle, leur brutalité, le nombre et la vulnérabilité des victimes", la Cour a condamné les deux hommes à la prison à vie. Une sentence aussitôt fusionnée avec la condamnation de 2014. "Ce jugement va au-delà de l'attribution d'une responsabilité criminelle internationale pour les crimes qui ont été commis. Le jugement d'aujourd'hui signifie aussi une forme de justice pour les victimes", a déclaré Miguel de Serpa Soares, secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l'ONU.

Dans la salle, Sok Sabon, rescapée du régime khmer rouge, a accueilli le verdict avec soulagement : "Ils méritent leur condamnation pour avoir commis ces crimes atroces. Toute ma famille a été tuée, je suis le seul enfant qui ait survécu à ce régime."

Deux millions de morts

Entre 1975 et 1979, ce régime communiste a tenté d'établir une "société athée et homogène, en supprimant toutes les différences ethniques, nationales, religieuses, raciales, de classe et culturelles". Ce sont les termes repris par le tribunal, qui a aussi précisé que pour arriver à cet objectif, les khmers rouges se sont rendus coupables de meurtre, extermination, déportation, esclavage, emprisonnement, torture, persécution pour motif politique, religieux ou racial, attaque à la dignité humaine ou encore mariages forcés ou viols. De quoi provoquer la mort de deux millions de personnes, un quart de la population du Cambodge.