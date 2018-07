Les dessous de l'affaire Babtchenko révélés par la BBC

"Tout s'est déroulé vraiment simplement. Il n'y a rien de spécial à raconter. J'ai fini ma soupe, j'ai appelé un taxi et je suis allé tuer Babchenko". La BBC a réuni les protagonistes de l'affaire "Arkady Babtchenko " dans un numéro exclusif de son émission d'investigation "BBC Panorama". La chaîne britannique décrit les dessous de ce faux assassinat orchestré par Kiev.

Parmi les témoignages, celui d'Oleksiy Tsymbaliuk, le faux tueur à gage. Approché par un ancien contact, en avril 2018 pour "tuer des personnes", il "accepte bien sûr", "car si tu refuses une telle offre, tu finis mort"... mais il contacte aussitôt les services de sécurité ukrainiens (SBU), qui commencent alors à imaginer et monter l'opération. Objectif : déjouer un complot de Moscou, qui tiendrait une liste d'Ukrainiens à abattre, en mettant en scène l'assassinat de l'un d'entre eux, le journaliste Arkady Babtchenko.

Sang de porc et fausse autopsie

Le jour J la (fausse) cible est préparée. Le journaliste est maquillé par un professionnel, enduit de sang de porc. Des caillots lui sont insérés dans le nez. La suite est désormais connue : après une fausse autopsie, Arkady Babtchenko est admis à la morgue. La nouvelle fait le tour du monde. Le ton monte entre Ukrainiens et Russes. Moins de 24 heures plus tard, le journaliste réapparaît lors d'une conférence de presse, vivant, et explique le stratagème.

Face aux accusations de "provocation", et de manipulation, Arkady Babtchenko garde la même défense, deux mois après les faits : "J'aurais aimé vous voir dans la même situation. Quand on vous dit "Quelqu'un veut ta mort, et a payé pour ça", allez-vous répondre "Je refuse [une telle opération], mes lecteurs ne comprendraient pas. La déontologie journalistique serait violée" ? En agissant ainsi, des personnes seraient mortes, parce que ce système n'aurait pas été dévoilé".