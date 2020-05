Les dernières images de Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie (vidéo)

C’est une vidéo unique de 21 secondes, qui date de 1935. On y voit Benjamin, le dernier Tigre de Tasmanie connu.

Benjamin apparaît dans des images restaurées du film "Tasmania The Wonderland" (Tasmanie, le monde merveilleux) et mis en ligne par la NFSA, la "National Film and Sound Archive of Australia" (les archives sonores et filmées d’Australie).

L’animal, filmé ici dans sa cage, dans le zoo de Beaumaris dans la ville d’Hobart en Tasmanie (Australie) décédera un an après ce tournage, le 7 septembre 1936.

Si ces images sont inédites, c’est parce qu’elles n’ont jamais été diffusées depuis 1935. Surtout, il s’agit des dernières d’une espèce qui a totalement disparu de la surface de la terre. Même si certains scientifiques pensent que celle-ci a fait son retour, comme en 2017 puis en 2019.

Le tigre de Tasmanie, également appelée le thylacine mais aussi loup marsupial ou loup de Tasmanie est un mammifère de la famille des marsupiaux. Ses particularités sont sa forme de loup et son pelage tigré.

La dernière vidéo connue d’un tigre de Tasmanie remontait-elle à 1933.