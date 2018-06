Les dernières heures de Lahou-Kpanda, un village ivoirien qui sombre dans l'océan

Parmi eux, Albert, 63 ans, ne craint pas le danger qui guette son village natal. "Ici, il fait bon vivre, il y a moins de dépenses qu’en ville. Le jour où l’eau arrivera, on trouvera la solution", pose-t-il, serein. Le comptable à l’hôpital fait l’aller-retour chaque jour dans la nouvelle ville de Grand-Lahou, 18 kilomètres plus loin.

Dans ce village situé à 150 kilomètres à l’ouest d’Abidjan, les habitants, principalement des familles de pêcheurs, s’adaptent. Leurs maisons sont toutes construites en bambou et feuilles de palmiers pour pouvoir les déplacer facilement.

Comme lui, deux mille habitants s’accrochent à Lahou-Kpanda, malgré l’érosion qui ronge de toute part la fine bande de sable, coincée entre la lagune, l’océan et l’embouchure du fleuve Bandama. L’ancien comptoir colonial français, large de deux kilomètres il y a un siècle, n’est plus qu’un isthme de 200 mètres aujourd’hui. La mer avance de deux mètres chaque année.

Depuis trois mois, Nathanaël vit chez sa sœur avec sa femme et ses trois jeunes enfants. "Ma maison est dans la mer, elle a été engloutie", se désole le pêcheur de 36 ans, qui a perdu sa case pour la cinquième fois.

Pris en étau entre océan, lagune et embouchure du fleuve Bandama, le village ivoirien Lahou-Kpanda est rongé par les eaux. L’inéluctable est proche, mais deux mille habitants s’accrochent à leur terre.

La mer avance de deux mètres chaque année. - © Amandine RÉAUX

Car pour anticiper la disparition de Lahou-Kpanda, la ville a été déplacée dans les années 1970 : l’administration et la plupart des habitants ont migré dans les terres. Depuis, les bâtiments coloniaux ont disparu dans la mer : l’hôpital, le quartier des fonctionnaires… seuls des morceaux de la prison sont encore là. Le quai a été englouti il y a quatre ans et depuis, plus aucun bac motorisé ne circule.

Deux écoles primaires et une maternité font encore vivre le village. Judith Augou Eulalie met au monde un bébé tous les deux jours. Mais l’unique sage-femme subit elle aussi l’érosion : ses outils rouillent avec la brise de mer. Après neuf ans dans ce village isolé, elle aimerait rejoindre son mari et ses enfants à Abidjan. "Je suis là jusqu’à ce que la mer me chasse ou que je demande à partir", lance-t-elle.

Si certains jeunes partagent cette envie de départ pour la ville, faute de travail sur place, pour beaucoup d’habitants, cette étape semble infranchissable. "Le cimetière est encore là, ils ne veulent pas quitter leurs morts", note Albert Hobba.