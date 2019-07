Les Cubains découvrent les joies du wifi à domicile

Tous les Cubains peuvent depuis lundi avoir le wifi chez eux, un pas de plus vers la généralisation d'internet sur l'île, mais sous contrôle du gouvernement qui veut y défendre sa "vérité" et sa révolution, assure à l'AFP le vice-ministre des Communications. "Les Cubains soutiennent et défendent la révolution dans tous les domaines, sur le terrain réel et, si nécessaire, le virtuel" aussi, déclare Ernesto Rodriguez Hernandez dans cet entretien. Selon lui, internet et les réseaux sociaux servent à "positionner la vérité de Cuba, et non à manipuler les choses", ce qui en fait un nouveau champ de bataille politique et idéologique, à un moment de fortes tensions diplomatiques avec les Etats-Unis.

Le secteur des télécommunications est sans aucun doute celui qui a le plus bougé depuis un an à Cuba - jusqu'alors l'un des pays les moins connectés au monde -, avec l'arrivée en décembre d'internet sur les téléphones mobiles (3G), qui a fait naître une communauté très active sur les réseaux sociaux, interpellant le gouvernement sur les difficultés quotidiennes. Désormais, les Cubains pourront importer des routeurs et créer des réseaux wifi privés, connectés au signal des hotspots de l'opérateur d'Etat, Etecsa : finie l'obligation d'aller sur une place publique pour s'y connecter, chacun pourra surfer depuis son domicile, après avoir fait enregistrer légalement son matériel. "L'objectif du pays est de fournir un accès internet de plus en plus large à toute la population", affirme le vice-ministre.