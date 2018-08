Les consultations publiques, une manière pour l'UE de se rapprocher de ses citoyens ?

La consultation publique lancée par l'Union européenne qui proposait au citoyen européen de donner son avis sur les changements d'heure semestriels a pris fin ce 16 août 2018. Marianne Dony, professeur de droit de l’Union européenne à l’ULB et spécialiste en droit économique était sur le plateau de La Première pour nous parler de ce principe de consultation publique de la part des instances européennes.

Il est souvent reproché à l'UE d'être trop bureaucratique, de manquer de proximité avec ses citoyens. Les consultations publiques — ici via internet — fait donc partie de "mouvement de rapprochement de l’Union européenne, d’ailleurs prévu dans les traités depuis le traité de Lisbonne, précise Marianne Dony. On en parle peu, sauf quand ce sont des sujets très médiatiques comme le changement d’heure, mais en réalité, depuis 2014 il y a eu 485 consultations publiques et il y en a encore 15 en cours actuellement. C’est donc un phénomène qui a tendance à s’accroître de plus en plus."

"Il y a des thèmes où seules les parties intéressées, les parties prenantes, donc les spécialistes, répondent et il y en a d’autres où effectivement le citoyen prend part aussi. Ce qui est nouveau, c’est que ces consultations ont toujours existé, mais elles portaient plutôt sur des sujets techniques et difficiles et impliquaient essentiellement des parties prenantes, des lobbies, des associations. Maintenant, elles concernent des thèmes qui touchent plus le citoyen et elles impliquent plus directement le citoyen. Ça, c’est une grande nouveauté."

Mais même si certains sujets sont très pointus, les consultations restent ouvertes à tout le monde : tant le grand public que des entreprises et associations. "Des personnes qui sont plus spécialisées peuvent déposer des documents et véritablement faire un travail de lobby à travers ces consultations. Quand ce sont des associations, donc des lobbyistes, avant de pouvoir répondre à une consultation, ils doivent s’inscrire au registre de transparence, de manière à ce qu’on sache exactement qui ils sont. Donc, c’est de plus en plus organisé."