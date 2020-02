Les conséquences de la tempête Ciara chez nos voisins

Vols annulés, ferries interrompus entre la France et l’Angleterre, matches de foot reportés en Belgique : la tempête Ciara souffle dimanche sur le nord-ouest de l’Europe, notamment en Grande-Bretagne, faisant craindre dégâts, inondations, et coupures de courant. Tour d’horizon.

En France, où le nord est particulièrement exposé, 35 départements ont été placés en vigilance orange et la population priée d’éviter les régions boisées, le littoral et les sorties en mer. Au Royaume-Uni, pays le plus touché par cette tempête hivernale, les transports aérien, ferroviaire et maritime étaient perturbés, la tempête provoquant de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h.

Le service météo dit également s’attendre à des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant et d’inondations, et mis en garde contre le danger causé par les débris emportés par le vent.