Les consciences s'éveillent petit à petit pour le Yémen

Peut-être une accalmie dans les combats au Yémen. Depuis 12 jours, la ville d'Hodeïda est sous le feu de l'armée soutenue par l'Arabie Saoudite. C'est peut-être l'appel de l'ONU au cessez-le feu qui donne des résultats. Mais la situation est toujours très tendue entre les rebelles houtistes et le pouvoir en place. Ce conflit dure depuis quatre ans. Et il faut bien avouer que les médias internationaux ne s'y sont pas tellement intéressés. Et pourtant les choses sont en train de bouger.

Il suffit de parcourir vos réseaux sociaux. Il ne se passe pas un jour sans qu'une photo terrifiante vous saute aux yeux. Des enfants extrêmement maigres, aux portes de la mort. Il y a eu la photo d'Amal, une fillette qui a fait la Une du NY Times. Sa mort quelques jours plus tard à ému beaucoup de monde. Il y a eu l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné au consulat saoudien à Istanbul. Il était très critique face à la guerre au Yémen. Et puis petit à petit aussi l'attention que beaucoup de monde portait à la Syrie est en train de s'estomper. Ce qui laisse de la place, c'est un peu cynique, pour un autre conflit.

Famine ou non?

Début de semaine, le responsable de Médecins Sans Frontière en France précisait qu'il n'y avait pas de famine au Yémen. Ça veut dire quoi? Que les images d'enfants extrêmement maigres ne reflètent pas la réalité? Si bien sûr. C'est tout à fait exact. l'Unicef estime qu' 1,8 millions d'enfants sont en situation de malnutrition et 400.000 d'entre eux risquent d'y laisser leur vie prochainement. Donc la situation est très préoccupante. Maintenant famine ou pas c'est juste une question de mot et de chiffre. Il faut atteindre un certain seuil de mortalité, d'insécurité alimentaire et d'enfants de moins de 5 ans en malnutrition pour parler de famine. Et on n'y est pas. Pas encore. Mais attention, toutes les organisation humanitaires le disent, il faut réagir sinon ce sera la vraie famine.

La situation est critique surtout autour de la ville d'Hodeïda à l'Ouest

Le port d'Hodeida est vital pour 80% de la population c'est par là que tout passe. Mais depuis douze jours, les bombardements et les combats sont intenses. La semaine dernière, l'UNICEF est parvenue à rejoindre l'hôpital al-Tharwa à 2km de la ligne de front. Un hôpital rempli de blessés, d'enfants avec la peau sur les os ou avec des maladies liées à la malnutrition. Malheureusement, les combats se sont rapprochés et des centaines de patients ont fui, à pied, sous les obus. Qu'est-il advenu de tous ces enfants? On peut craindre le pire. Alors les consciences se réveillent. Mais il est plus que temps.