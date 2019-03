Les citoyens américains auront besoin d'un visa pour se rendre en Europe à partir de 2021

L'Europe va se doter d'un système de visas pour les voyageurs américains se rendant dans l'espace Schengen. C'est un peu l'équivalent du système américain dénommé ESTA. Baptisé ETIAS pour European Travel Information and Authorization System, il rentrera en vigueur dans moins de deux ans et a pour objectif d'améliorer la sécurité : le but est de filtrer les demandeurs avant leur entrée, en particulier sur les questions liées au terrorisme et à l'immigration illégale, tout en facilitant le tourisme.

Le système européen est dans les cartons depuis 2016. L'Union européenne a commencé à communiquer en direction des citoyens américains. Pour l'instant, ceux-ci peuvent voyager sans visa en Europe pendant 90 jours au maximum. Cela changera donc pour ceux qui se rendent dans l'espace Schengen. A partir de janvier 2021, tous les ressortissants des Etats-Unis, y compris les mineurs, devront demander ce visa comparable au système américain ESTA et distinct du visa Schengen.

Il faudra répondre à une série de questions de sécurité de base (drogue, terrorisme, trafic d'êtres humains, voyages en zone de guerre, passé criminel, emploi, voyages précédents en Europe...), disposer d'un passeport valable, d'une adresse mail et d'une carte de crédit, pour régler la redevance de 7 euros.

En cas d'acceptation la procédure sera bouclée en quelques minutes. En cas de refus, le motif devra être communiqué dans les 96 heures : risque en matière de sécurité, de migration irrégulière ou d'épidémie. Le nouveau système vaudra pour des séjours de moins de 90 jours, pendant 3 ans, avec un nombre illimité d'entrée et de sorties.

Le nouveau système permettra de voyager dans les 26 pays de l'espace Schengen (22 membres de l'Union européenne dont la Belgique, et 4 non-membres, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein, ainsi qu'aux 3 micro-Etats membres de facto de Schengen, Monaco, San Marin et le Vatican). Il s'appliquera aussi aux ressortissants d'autres pays jusqu'à présent exempts de visa européen, comme le Canada, le Brésil, la Corée du Sud, le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Et pour les voyages dans les non-membre de Schengen comme le Royaume-Uni, rien ne change pour les Américains : ils y auront encore accès sans visa pendant 90 jours.