Les Chinois privés de courant plusieurs fois par semaine par les dirigeants qui rationnent l'électricité

Malgré les températures hivernales, des dizaines de millions de Chinois font face à des coupures de courant décidées par les autorités, en raison d'une offre en charbon limitée et des objectifs environnementaux.

Des habitants, usines et entreprises des provinces du Hunan, du Jiangxi (centre) ou du Zhejiang (est) sont concernés par ces restrictions.

La relance post-Covid en Chine est alimentée par les secteurs très énergivores comme la construction, mettant à rude épreuve le réseau électrique et l'approvisionnement en charbon, souligne Lauri Myllyvirta, du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA). Début décembre, le Hunan a décrété l'extinction durant plusieurs heures par jour des éclairages sur les bâtiments et limité le chauffage dans les lieux de divertissement.

Déficit d'électricité

La province est confrontée à un déficit d'électricité, ont admis les autorités, sur fond d'augmentation de la demande en raison de températures exceptionnellement froides qui devraient descendre jusqu'à -10 degrés.

Des employés de la capitale provinciale Changsha se plaignent ainsi de devoir monter dans leurs immeubles à pied faute d'ascenseurs.

"Le chauffage au bureau est arrêté (...) Les températures descendront à -8 degrés vers le Nouvel An. Vais-je mourir de froid? ", a ironisé l'un d'eux sur le réseau social Weibo. Dans le Zhejiang, des usines ont reçu l'ordre d'arrêter leur production et des éclairages publics sont éteints la nuit afin de réduire les émissions, selon la presse et des internautes.

L'agence nationale de planification économique (NDRC) a assuré lundi que la fourniture d'électricité était "globalement stable" et promis d'augmenter l'approvisionnement en charbon.

D'ambitieux engagements environnementaux

Ces incidents illustrent les défis d'une Chine en plein développement, contrainte à jouer les équilibristes entre les besoins de sa population et ses engagements environnementaux.

Le géant asiatique s'est engagé à atteindre son pic d'émission de CO2 d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2060.