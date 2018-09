Les chefs de la gendarmerie roumaine poursuivis après les violences du mois d'août

Le parquet roumain a annoncé vendredi avoir engagé des poursuites contre les principaux dirigeants de la gendarmerie à la suite de "violences injustifiées" lors de la répression d'une manifestation antigouvernementale qui avait fait plus de 450 blessés en août à Bucarest.

"Actes de violence injustifiés"

Le chef de la gendarmerie nationale au moment des faits Sebastian Cucos, son adjoint Ionut Sindile, le patron de la gendarmerie de Bucarest Laurentiu Cazan et un secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Mihai Chirica, sont accusés d'"abus de pouvoir".

Il leur est reproché d'avoir formulé un "ordre d'intervention illégal" qui a conduit à des "actes de violence injustifiés" alors que quelque 80.000 personnes, dont des familles, s'étaient rassemblées le 10 août pour dénoncer la "corruption" du gouvernement social-démocrate de Viorica Dancila.

Les gendarmes avaient employé un canon à eau et fait un usage massif de gaz lacrymogènes pour disperser la foule majoritairement pacifique, après que des casseurs eurent tenté de rompre le cordon policier et jeté des bouteilles et des pierres en direction des forces de l'ordre.

450 blessés

Selon les procureurs, la gendarmerie aurait dû intervenir de manière graduelle et tenter en priorité de neutraliser les fauteurs de troubles.

Environ 450 personnes, dont 30 gendarmes, avaient été blessées. Un manifestant qui avait inhalé des gaz était décédé des suites d'une hémorragie digestive dans les jours qui avaient suivi la manifestation.

Le président de centre droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec le gouvernement, avait condamné les violences policières, estimant qu'"attaquer des gens innocents, des journalistes, des femmes et des enfants est inconcevable dans un Etat européen". Près de 800 manifestants ont porté plainte contre les froces de l'ordre.

Mme Dancila et le patron du Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, n'avaient pour leur part pas hésité à qualifier les débordements intervenus lors de la manifestation de "tentative de coup d'Etat".

Cette allégation, qui a laissé la majorité des observateurs très sceptiques, a été relayée par la gendarmerie, laquelle un mois après les faits a porté plainte pour "tentative de changement de l'ordre constitutionnel menaçant la sécurité nationale".