Les charmes cachés du Crazy Horse de Paris

Ce n'est pas un club de strip-tease mais ça en a la couleur. Et c'est en même temps autre chose... Une image d'érotisme sophistiqué, stylé, bon chic bon genre et fréquenté par les plus grandes célébrités...

Je ne sais pas vous, mais moi je n'étais jamais entré au Crazy Horse. Bien sûr j'en avais déjà vu quelque chose, sur le petit écran, mais ces shows télévisés rendent-ils compte de l'ambiance qui y règne ? Et puis qui va au Crazy ? Des Asiatiques de passage qui veulent se frotter à l'imaginaire des nuits parisiennes, vendredi soir au Moulin rouge et samedi soir au Crazy Horse ? De jeunes gens en goguette venus enterrer une vie de garçon ? Des couples plus ou moins amoureux venus s'encanailler gentiment dans un endroit qui mêle charme et prestige ?

Un couple belge gentiment déjanté

La particularité de ma visite dans la célèbre boîte parisienne, c'est que je venais y faire un reportage sur deux artistes pas comme les autres : ils sont belges, un homme et une femme qui, ensemble, animent la première partie de la soirée... Ils accueillent le public, se chargent de l'animation entre deux tableaux pendant le show principal, bref ils chauffent la salle sur des airs vintage qui fleurent bon le Hollywood des années '50. Nom de scène : Lolly Wish et Georges Bangable.

Lui joue le crooner et elle la star, mais ils le font dans un style gentiment décalé, empreint de fantaisie et d'une manière tellement différente des créatures que l'on trouve généralement dans cet endroit. Ils osent tout… Lui se déhanche sans complexe au milieu de la salle et elle étale son physique extrêmement généreux aux antipodes du physique des danseuses qui vont bientôt monter sur la scène. C’est fort réussi et engendre un plaisir communicatif, mélange d'humour et de charme qui met le public de bonne humeur. Ces deux-là ne pouvaient être que Belges pour oser ça dans le très chic 8e arrondissement parisien...

"Are you ready for the show" ?

Lilly et George se rapprochent de la scène dont le rideau est toujours fermé. En bons chauffeurs de salle, ils nous demandent si nous sommes prêts pour le show. "Non peut-être !" dirait-on à Bruxelles mais à Paris ça ne le fait pas… La salle est fin prête à accueillir les célèbres danseuses. Mais au fond, quels genres de spectateurs sont dans la salle ? Beaucoup de couples, quelques petits groupes fêtant la fin d’année de leur entreprise et puis je suis frappé par le nombre de jeunes femmes. Le spectacle n’est-il pas un peu macho à leurs yeux ? Ne célèbre-t-il pas la femme-objet ? Rien à voir me répondent-elles en chœur. C’est classe, artistique, avec une féminité assumée et pas incompatible avec une forme de féminisme paraît-il. Constat : à l’heure de #Metoo , le Crazy Horse s’en sort bien.

Les petites dames de Paris

Ca y est c’est parti. Les chorégraphies se succèdent, mélange de charme ancien et de technologies modernes avec une influence de la mode comme Jean-Paul Gauthier ou Chantal Thomas, le tout pimenté d’une jolie dose d’érotisme. Comment est-ce au Lido, au Moulin rouge ou au Paradis latin ? Moins déshabillé et plus de plumes me murmure-t-on…

Quoi qu’il en soit, le cabaret parisien traverse le temps avec une facilité déconcertante. Le Lido et le Crazy Horse ont ouvert leurs portes dans l’après-guerre et le Paradis latin et le Moulin rouge datent du XIXe siècle. Grâce à eux, Paris garde cette image frivole et légère tellement séduisante à l’étranger. A propos de frivole, les danseuses du Crazy se lancent dans leur final, chacune autour de sa barre verticale ; la pulpeuse Lolly et le charmant George les rejoignent sur scène. Ces dames le couvrent de baisers laissant ostensiblement leurs traces de rouge à lèvres sur son visage. "Je suis comme un coq au milieu de ces dames" m’avait-il dit avant le spectacle… J’en saisis à présent toute la portée…