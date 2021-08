Les certificats de vaccination délivrés en Angleterre et au Pays de Galles désormais acceptés pour voyager en Belgique

Depuis ce jeudi 12 août, "les certificats de vaccination émis en Angleterre et au Pays de Galles peuvent être 'lus' et utilisés en Belgique" annonce le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke par communiqué. Une personne vaccinée en Angleterre ou au Pays de Galles peut donc venir sur le territoire belge avec le certificat britannique numérique ou papier sans devoir convertir son certificat vers un format européen. Le certificat doit prouver une vaccination avec un des vaccins approuvés par l'Agence européenne des Médicaments (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson). À l'inverse, les Belges entièrement vaccinés peuvent se rendre au Royaume-Uni depuis début août.

Les adaptations techniques de l'application de scan ont été apportées afin de pouvoir lire et valider les certificats de vaccination émis en Angleterre et au Pays de Galles. Cette adaptation ne concerne pas encore l'Écosse, ni l'Irlande du Nord, qui utilisent des signatures électroniques spécifiques.

"L'Angleterre et le Pays de Galles sont donc les premières régions avec lesquelles la Belgique trouve une solution bilatérale pour la reconnaissance des certificats de vaccination" précise le communiqué. "Dans l'état actuel des choses, c'est bien sûr une très bonne chose. Mais ces solutions bilatérales doivent rester tout à fait exceptionnelles. Il serait bien mieux que ces questions de reconnaissance mutuelle soient d'abord réglées au niveau européen", a déclaré Franck Vandenbroucke.