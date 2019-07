Les cars de touristes bientôt interdits dans le centre de Paris

Les Parisiens en ont assez du tourisme de masse. "On n'atteint pas des niveaux comme à Venise ou Barcelone. Mais on sent une préoccupation des Parisiens afin que l'accueil des touristes – qui est très bienveillant – n'apporte pas de nuisances trop fortes", explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris dans Le Parisien.

Jean-François Martin, adjoint au maire en charge du tourisme, précise: "Ces cars fonctionnent au diesel, donc ils seront interdits, comme les autres véhicules, en 2024. L'autre problème est lié au trafic: ils prennent de la place, bloquent les rues, se garent parfois n'importe comment. (...) Il existe de parking pour ces cars. Mais eux veulent se garer juste devant les monuments, pour que les touristes descendent, voient le monument et remontent tout de suite".