Les Canaries, une "île prison" pour les migrants

Aux Canaries, l’afflux des migrants devient ingérable. Plus de 18.000 personnes, dont environ la moitié au cours des derniers mois, ont été recueillies en mer depuis le début de l’année avant d’être transféré vers les différentes îles de l’archipel. Et pourtant, les centres de prise en charge temporaire des étrangers sont débordés et la crise sanitaire n’arrange pas les choses. Des milliers de personnes sont contraintes de dormir au port d’Arguineguin dans des conditions exécrables.

Une situation qui devient ingérable et des milliers de migrants bloqués

Discorde au sujet de la crise migratoire espagnole

Le gouvernement espagnol ne parvient pas à s’entendre sur cette crise migratoire. Certains, comme José Luis Escrivá, le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, souhaite le transfert vers le continent européen et d’autres comme le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, rejette cette idée. En cause, la possibilité qu’un transit vers le continent pourrait susciter une arrivée encore plus massive des migrants aux Canaries. Ils pourraient espérer une "facilité". ►►► À lire aussi : Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi souhaite "renforcer l’intégration" suite au rapport de la BNB

7000 places d’accueil temporaires sous tentes d’ici la fin de l’année

Les municipalités touristiques de Gran Canaria menacent les hôtels de lourdes amendes s’ils n’expulsent pas les immigrants

Les deux principales municipalités touristiques de Gran Canaria, (San Bartolomé de Tirajana et Mogán) se lancent dans l’attaque pour empêcher que les hôtels ne soient utilisés comme centres d’accueil pour les migrants. Les propriétaires des complexes hôteliers ont été informés qu’ils étaient dans l’obligation d’expulser les personnes étant en situation irrégulière. Et ce, avant le 31 décembre. Il y a ceux qui arrivent à atteindre la "prison canarienne" mais il y a ceux, qui malheureusement, n’arrivent pas à destination. C’était encore le cas il y a quelques jours, huit migrants sont morts mardi lorsqu’une embarcation occupée par une trentaine de personnes a chaviré en face de l’île espagnole de Lanzarote, ont rapporté les services d’urgence des Canaries. Jusqu’à présent cette année, environ 18.300 personnes ont atteint les îles Canaries, 65% d’entre eux, à Gran Canaria, 20% à Tenerife et 10% à Fuerteventura.