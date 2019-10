Un deuxième mandat pour Justin Trudeau, usé par quatre ans au pouvoir, ou un changement de cap avec le jeune conservateur Andrew Scheer ? Plus de 27 millions de Canadiens sont appelés à élire leurs 338 députés.

Après une longue campagne souvent acrimonieuse, Justin Trudeau a voté dans la matinée à Montréal, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, sans faire de déclaration. Son rival conservateur Andrew Scheer doit mettre son bulletin dans l’urne dans l’après-midi à Regina, dans la Saskatchewan.

La course est extrêmement serrée. Comme toujours au Canada, ça se joue entre les deux principaux partis : les libéraux et les conservateurs. Ils sont au coude à coude, ils sont pratiquement à égalité dans les sondages. C’était une campagne électorale où on n’a pas senti de grands élans, de grands espoirs comme en 2015. On parle donc de plus en plus ces derniers jours de la perspective d’un gouvernement minoritaire.

Il est donc possible que les libéraux de Justin Trudeau n’obtiennent pas assez de sièges pour être majoritaires et ils devraient alors compter tout au long de la législature sur le soutien d’autres députés, sans doute du parti plus à gauche et du parti écologiste. C’est possible, mais ça mettrait Trudeau dans une situation nettement moins confortable qu’en 2015, il n’aurait pas les coudées franches pour déployer son programme.

Verdict cette nuit.